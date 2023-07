En cette douzième et ultime journée d'activités, l’organisation du Festival d’été de Québec (FEQ) a fait le bilan lundi de sa 55e édition. Si quelques notes discordantes dues à la météo sont venues jouer les trouble-fête, l’organisation se félicite qu’elle n’ait pas « volé le show ».

Malgré les aléas de dame Nature, le FEQ , qui s’étirait initialement du 6 au 16 juillet, aura su attirer des foules importantes , confirme Nicolas Racine, président-directeur général de BLEUFEU.

Un achalandage qui aura toutefois forcé l'organisation à fermer l'accès aux plaines d’Abraham à deux reprises : le 7 et le 14 juillet, lorsque se sont produits respectivement Imagine Dragons et Pitbull, où 90 000 festivaliers ont participé au « plus gros party du FEQ ».

On n’avait pas fermé les plaines depuis les Rolling Stones en 2015.

Fin avril, moins d’un mois après leur mise en vente, les 125 000 laissez-passer du FEQ 2023 avaient trouvé preneur.

Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Un FEQ en prolongation

Prolongé d’une journée pour tenir le spectacle des Cowboys Fringants, qui avait été annulé le 13 juillet en raison des conditions météorologiques, le FEQ prendra fin officiellement lundi soir.

Une extension qui, selon Louis Bellavance, vice-président au contenu et à la direction artistique chez BLEUFEU, démontre le niveau d’adaptabilité de l’organisation.

Se succèderont donc sur les plaines d’Abraham Sara Dufour, Robert Charlebois et Les Cowboys Fringants. Tous les artistes pouvaient et voulaient revenir lundi soir, s’enthousiasme-t-il.

Faisant référence à l’apocalypse de jeudi dernier, qui avait forcé l’annulation de la soirée, M. Bellavance soutient que c’est dans les moments comme ça qu’on a l’occasion [...] de montrer qui on est.

En plus de la météo, les annulations répétées à des positions-clés de certains artistes ont donné des maux de tête à M. Bellavance et ses collègues.

Parmi les annulations, Christine and the Queens, Lil Durk et Patrice Michaud n'auront pas performé sur scène cette année.

S'ils s'attendaient à un demi-marathon , c'est finalement un 1000 mètres haies que les quelque 800 membres de l'équipe et collaborateurs sur le terrain ont eu à réaliser, illustre celui qui est en charge de la programmation du Festival.

On n'était pas entraîné pour ça! laisse-t-il tomber à la blague.

Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Mais un report comme celui du spectacle des Cowboys Fringants ne vient pas sans son lot de petites choses qui s’accumulent , dit-il. Il évoque notamment l’ajout de techniciens et l’extension du service de traiteur, sans oublier le cachet des artistes.

Financièrement, un tel report n’a aucun sens , admet M. Bellavance. Nous on peut faire ça, et on le fait.

Autrement, c’est quelque chose que tout le monde aurait regretté , croit-il.

Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Des bons coups

S’il considère cette journée où se sont déchaînés les éléments comme la plus difficile depuis son arrivée au FEQ en 2011, il a tenu, lundi matin, à souligner ses moments-clés de l’événement.

De Billy Talent à Green Day, en passant par Pitbull vendredi sur les plaines, il souligne également la venue de Zach Bryan et de Lana Del Rey, que son équipe surnomme humoristiquement « Lana Delay (délai) » en raison de ses habituels retards, confie M. Bellavance.

« On a mis la barre haute », poursuit-il, avouant sentir « une saine pression à continuer ».

Les organisateurs donnent maintenant rendez-vous aux festivaliers du 4 au 14 juillet 2024.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette et Magalie Masson