Les plaintes contre le Community Outreach Centre de Charlottetown se multiplient

Des intrusions dans une résidence pour personnes âgées et l'agression d'une femme dans le quartier où se trouve le Community Outreach Centre inquiètent les voisins et font resurgir l’idée de déménager ce centre à l'extérieur du centre-ville de Charlottetown.

Situé sur la rue Euston, le Community Outreach Centre est un établissement provincial qui offre des services à des sans-abris.

Selon Wayne Casford, résident d’un immeuble pour personnes âgées situé à proximité du centre, les résidents sont de plus en plus nerveux à cause de récents incidents.

Les locataires de cet immeuble affirment que des non-résidents ont été déjà aperçus dans les couloirs du bâtiment.

Les gens ont peur de sortir de chez eux. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre dans les couloirs.

Wayne Casford réside dans le même quartier où se trouve le Community Outreach Centre, à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Tony Davis

Certains d’entre eux utilisaient même la buanderie occasionnellement, assure-t-il.

Une salle commune a été fermée même pour les résidents afin d'éviter les intrus.

Nous avions une salle commune qu'on utilisait à Noël, mais nous avons dû tout fermer à clé parce qu'ils venaient, entraient, dormaient sur les canapés, faisaient leur lessive, montaient à l'étage et y dormaient , explique Wayne Casford.

En mai dernier, une résidente du quartier a été agressée par trois autres femmes. Selon les éléments actuels de l'enquête, l’agression ne serait pas liée aux clients du Community Outreach Centre, mais les investigations se poursuivent.

Le travail de la police

Selon le chef de la police de la capitale, Brad MacConnell, 36 agressions ont été signalées à ce centre l’an dernier, mais aucune d’entre elles n'a impliqué des résidents du quartier.

Nous savons qu'il y a des inquiétudes. [...] Je suis tout à fait conscient de la perception de la sécurité par les voisins et les passants qui voient certaines activités et qui sont inquiets ou troublés par celles-ci.

Le chef de la police de Charlottetown, Brad MacConnell. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Deux officiers de la police de Charlottetown sont dédiés au travail au centre, grâce à un financement de la province.

Ils répondent aux appels concernant les incidents survenus au centre et font aussi la prévention des conflits.

C'est le moment de faire preuve de compréhension et de compassion dans toute la ville et la province. [...] La façon dont nous devons traiter les problèmes doit aussi évoluer , ajoute le chef de police Brad MacConnell.

Un déménagement du centre?

La directrice du Community Outreach Centre, Roxanne Carter-Thompson, reconnaît que ce genre de centre suscite presque toujours des plaintes de la part des voisins, mais elle souligne l’importance du centre.

S'il n’y avait pas le Community Outreach Centre, où seraient ces personnes? Elles seraient partout à Charlottetown, ce qui poserait un autre problème.

Au moins, lorsqu'elles sont sur les lieux, il y a du personnel formé pour les aider , ajoute-t-elle.

Alors que le nombre de clients du centre a doublé depuis sa création en 2021, la directrice avait même déjà suggéré un déménagement vers la rue Park, à l'extérieur du centre-ville.

Les locaux situé sur la rue Park comptent déjà un refuge de nuit et devraient aussi héberger un site de prévention de surdoses.

Une séance d’information organisée par la province pour discuter de l’expansion de ces services offerts aux sans-abris se tiendra le mercredi, au Centre des arts de la Confédération.