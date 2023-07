Les reines du drag clôturent Acadie Love à Caraquet

Le septième Rendez-vous de la fierté Acadie Love s'est conclu ce week-end à Caraquet. L’événement s’est déroulé au cœur d'une période trouble pour les membres de la communauté LGBTQ+ au Nouveau-Brunswick.

La reine autoproclamée de la Péninsule acadienne, la drag queen Peach, a animé un brunch dimanche matin qui a bouclé ce rendez-vous festif.

L'artiste originaire de Tracadie a voulu en mettre plein la vue et les oreilles devant une salle à guichets fermés.

C'est très basé sur l'humour, l'autodérision. C'est comme être humoriste, chanteur, danseur, c'est tout ça en même temps , a expliqué Peach.

Cette drag queen acadienne n'est pas seule à être montée sur scène lors de l’événement. D’autres sont venues du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et même de Montréal. Elles ont offert des performances hautes en couleur sur des musiques d’aujourd’hui et d’hier.

La porte-parole d'Acadie Love, Anabelle Hébert, est très satisfaite de la façon dont le rendez-vous s’est déroulé.

C'est une édition vraiment, à mes yeux, mémorable. Les activités étaient vraiment le fun, bonne participation, on a eu Debbie Lynch White qui est descendue de Québec , a souligné Mme Hébert.

L’événement arrive alors que le climat politique et social a été plutôt terne ces derniers mois dans la province pour la communauté LGBTQ+.

Souvent on fait un pas de l'avant, mais des fois on fait des pas en arrière aussi. Il y a des règlements, des lois qui changent. Ça fait qu’il y aura toujours quelque chose à faire , a insisté la porte-parole.

On dirait que dernièrement, durant les dernières années après COVID, on a l'impression qu'on régresse. On perd des choses qu'on pensait acquises. Il y a des affaires qu'on lit sur internet qui sont vraiment épeurantes. Donc, ce n’est pas juste important, c'est crucial que ça continue , a renchéri la drag queen Peach.

Ce sont des raisons pour lesquelles le Rendez-vous de la fierté Acadie Love doit continuer selon les organisateurs.

