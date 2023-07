Tricia Murray-d'Eon a récemment perdu sa maison dans l'incendie de la région d'Halifax. Elle doit continuer de travailler à temps plein, de s’occuper de sa fille de huit ans et elle trouve quand même le temps d’aider d'autres résidents comme elle à recevoir du soutien.

Aucun d'entre nous n'a vécu ça avant , dit celle qui est aussi coprésidente de l’Association des contribuables de Highland Park. Je n'ai aucune idée de ce que je fais!

Malgré ses propres difficultés, Tricia Murray-d'Eon et un petit groupe de résidents de Highland Park travaillent pour aider les membres de leur communauté à accéder à l'aide offerte aux sinistrés du feu de forêt qui a détruit 150 maisons en banlieue d'Halifax.

Les propriétaires disent qu'ils ont été confus, frustrés et même humiliés par le processus écrasant d'accès au soutien.

Acheminement des fonds

Neuf organismes communautaires locaux reçoivent des fonds de Centraide, qui a recueilli 1,4 million $ pour aider les personnes touchées par le feu de forêt.

Le mandat de l'organisation est de s'assurer que les gens jouissent d'une sécurité alimentaire et ne sombrent pas dans la pauvreté.

Centraide donne les fonds aux organismes communautaires, comme l'exige l'Agence du revenu du Canada. C'est ensuite à ces organisations de décider comment utiliser l'argent.

Les familles déplacées ont pu s'inscrire auprès de la Croix-Rouge pour faciliter la recherche d'un endroit ou vivre. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Entre-temps, la Croix-Rouge canadienne a recueilli plus de 5,4 millions $ pour fournir une aide directe aux familles et aux personnes qui ont perdu leur maison ou qui ont subi des dommages importants. Un travailleur social travaille directement avec ces familles.

Mais les informations sur la façon d'accéder au soutien ne sont pas très claires pour les propriétaires comme Jody Stuart, un père de trois enfants qui a perdu sa maison à Yankeetown.

Accès long et compliqué

Il raconte qu’il a passé des heures chaque jour à répondre à des courriels et à se rendre à divers endroits pour récupérer des cartes-cadeaux de 50 $ à 100 $ auprès de divers organismes communautaires, en plus de communiquer avec son expert en sinistres et de travailler comme charpentier et entrepreneur.

La propriété de Jody Stuart sur Jenna Lane a été détruite par le feu de forêt d'Upper Tantallon en mai. Photo : Gracieuseté de Jody Stuart

J’aurais vraiment besoin d'une secrétaire ou d'un assistant , déclare Judy Stuart, qui vit dans une autocaravane sur la propriété de son voisin pendant que sa maison et son garage sont reconstruits.

Je pense vraiment à trouver quelqu'un qui peut agir en mon nom pour ce genre de chose parce que j'essaie de remettre ma vie en ordre pour pouvoir travailler.

Jody Stuart est reconnaissant de l'aide offerte, mais pense que les organisations devraient offrir une option pour envoyer des cartes-cadeaux par la poste ou essayer de s'organiser pour que l'aide puisse être offerte à un endroit central.

Il ajoute qu'il s’est senti mal à l'aise de demander de l'aide et qu'il se sentait gêné de faire la queue.

Ce sentiment devient très écrasant , dit-il. Donc, j'ai un peu évité d’aller chercher de l’aide à cause de cela.

Des débris le 6 juin 2023 dans la Municipalité régionale d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Tracey Murray-d'Eon est du même avis. Elle a refusé une grande partie du soutien offert simplement parce que le processus pour y accéder prend du temps et elle trouve ça humiliant.

C'est très inconfortable de demander un soutien financier , dit-elle.

Tout d'un coup, nous avons cette énorme chose qui se produit et nous demandons de l'aide pour acheter des produits d'épicerie.

La directrice de la stratégie d'impact social pour Centraide Halifax, Sue LaPierre, dit que si les gens ont du mal à accéder au soutien offert, ils doivent tendre la main.

Nous voulons vraiment faciliter les choses , dit-elle.