UNI : 68 000 membres ont activé la nouvelle plateforme malgré les problèmes

Confusion, files d’attente interminables et difficultés techniques dans les transactions bancaires caractérisent les 10 derniers jours vécus par les membres d’UNI Coopération financière au Nouveau-Brunswick en lien avec une transition informatique. Le chef de la direction espère que la semaine qui débute sera bien différente de la précédente et présente à nouveau ses excuses aux clients.

Au micro de l’émission La matinale d’ICI Acadie, Robert Moreau affirme que les employés travaillent sans relâche pour régler les problèmes techniques qui ont causé bien des désagréments aux membres d’UNI.

Plusieurs dizaines de personnes ont fait la file devant les succursales d’UNI Coopération financière partout au Nouveau-Brunswick ces derniers jours pour obtenir de l’aide quant aux nouveaux services financiers. D’autres n’ont pas reçu leur paie au moment habituel.

Robert Moreau, président et chef de la direction d'UNI Coopération financière

Je veux vraiment exprimer encore aux membres et aux clients nos regrets face aux différents problèmes survenus. On a eu des imprévus, puis je vous assure qu'on vous comprend , dit Robert Moreau.

Le paiement de facture au guichet bientôt disponible

Le chef de la direction d’UNI Coopération financière avoue que des améliorations au système sont nécessaires et que certains problèmes doivent être réglés le plus rapidement possible. Par exemple, il est actuellement impossible d’effectuer un paiement de facture dans un guichet automatique. Robert Moreau explique que cette fonctionnalité sera rétablie sous peu.

Je peux vous assurer que nous travaillerons sans relâche, 24 h sur 24, pour corriger ces irritants-là.

Robert Moreau précise tout de même que, malgré les problèmes techniques inattendus , environ 90 000 personnes ont activé leur nouvelle carte de débit au cours de la semaine dernière et que 68 000 personnes ont initialisé leur compte Mon Profil en ligne.

Il n'indique toutefois pas le nombre total des membres qui devaient ou pouvaient faire ces actions. Néanmoins, l'institution acadienne a rapporté 187 200 membres et clients dans son rapport de 2022. Ce ne sont pas toutes ces personnes qui, par contre, utilisaient les services en ligne.

La confidentialité des données reste une priorité

Dans un communiqué, l'institution financière recommande à ses membres d’être vigilants à la désinformation qui est souvent alimentée par les médias sociaux. UNI précise que la sécurité des données confidentielles est une priorité. Robert Moreau ajoute que le système est sécuritaire et vérifié par des experts internes et externes.

On a mis les ressources et les moyens nécessaires pour vraiment encadrer ça. Tout n’est jamais parfait dans la vie, ce côté-là, par contre, les précautions, je peux vous assurer qu’elles sont là , dit-il.

Les heures d’ouverture de certaines succursales dans la province sont prolongées encore cette semaine afin que les employés puissent répondre aux besoins des clients, comme le précise Robert Moreau.

