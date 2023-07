Fin de conflit de travail pour 200 ambulanciers en Beauce

Près de 200 ambulanciers de Beauce se sont dotés d’une nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans la semaine dernière, mettant ainsi fin à un conflit de travail qui durait depuis plus d'un an.

Les membres du syndicat des Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce inc. (TASBI) ont entériné à 93% l’entente de principe qui leur a été présentée, vendredi dernier.

Cette entente prévoit notamment des augmentations salariales à hauteur de 10,5 %, la bonification de primes sur les quarts de travail de fin de semaine et les vacances selon Christian Duperron, président du syndicat.

Pour l’année 2024 et 2025, il y a des clauses-remorques avec les négociations du secteur public. [...] Donc, si le résultat des négociations du secteur public et parapublic s’avérait à la hausse, on va être ajusté , explique M. Duperron.

Ouvrir en mode plein écran Christian Duperron est le président des Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce (TASBI) (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La question des salaires a évidemment retenu l’attention lors des négociations qui auront mis près de deux ans à aboutir.

On trouvait que les premières offres étaient insuffisantes. Ce qu’on nous demandait d’ailleurs, c’était des contrats de travail qui étaient plus longs. Au départ, on était même allé jusqu’à sept ans, mais sans pour autant convenir de paramètres de salaires , a mentionné Christian Duperron.

Une étude sera également réalisée sur les impacts qu’entraîne l’exercice de la fonction d’ambulancier sur la santé mentale des travailleurs.

Le précédent contrat de travail a pris fin en décembre 2020. Pandémie oblige, les deux parties avaient convenu de remettre à plus tard le début des négociations.

Les représentants du gouvernement et les syndicats s’étaient alors retrouvés à la table des négociations en septembre de l’année suivante.

Le syndicat et son président anticipent déjà le prochain renouvellement de la convention collective en 2028.

On espère que les prochaines négociations prendront pas autant de temps, mais les historiques des négociations m’indiquent le contraire. Ç’a toujours été très long dans le secteur préhospitalier. On ne comprend pas beaucoup pourquoi on tarde tant que ça à régler des ententes avec les travailleurs qu’ils disent essentiels, mais quand vient le temps de négocier, ce n'est pas la même chose , raconte M. Duperron.

Dénouement pour 37 autres syndicats?

En avril dernier. 37 autres syndicats représentant des ambulanciers des quatres coins de la province ont déclenché une grève, à l'instar du TASBI.

Une alliance avait alors été créée avec Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ).

L’entente de principe déposée vendredi vaut donc également pour ces syndicats.

Selon Christian Duperron, les quelque 1500 membres pourraient avoir à se prononcer sur la nature de l’entente pas plus tard que cette semaine.