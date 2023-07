Le Centre national des naufrages du Québec à Baie-Trinité a finalement ouvert ses portes jeudi dernier pour la saison estivale. Le musée, qui se relève d’une fermeture entre 2015 et 2021, entame cette deuxième année avec le public dans l’espoir que l'avenir sera pérenne.

L’organisme sans but lucratif se réjouit de pouvoir accueillir les visiteurs après avoir été contraint de repousser son ouverture d’une semaine en raison d’une infiltration d’eau survenue dans le bâtiment loué à la Municipalité.

L’archéologue et membre du conseil d’administration du Centre, Érik Phaneuf, se félicite de cette première fin de semaine muséale. Les gens étaient heureux de voir la nouvelle exposition et le nouveau Centre revampé. L’an passé, on a ouvert de façon dernière minute. Cette année, on était un peu plus préparé , indique-t-il en entrevue à Bonjour la Côte.

Ouvrir en mode plein écran L'archéologue Érik Phaneuf a préparé une exposition «portrait de milicien» au Centre national des naufrages du Québec. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

La relance touristique de la Côte-Nord, qui bat de l’aile cette année, se fait également sentir au musée.

Malheureusement, comme partout sur la Côte-Nord, il y a moins de [visiteurs]. Le côté touristique est un peu plus tranquille.

Le musée compte donc attirer la population locale. L’archéologue note que les résidents de la région veulent se réapproprier leur Centre et, du même coup, renouer avec l’histoire maritime nord-côtière.

Portrait du milicien

Des artéfacts du navire Elizabeth and Mary, échoué en 1690 et découvert au large de Baie-Trinité en 1994, sont à l’honneur cet été. Cette barque militaire faisait partie de la flotte du général anglais William Phips lors de la Bataille de Québec.

La particularité du Elizabeth and Mary, c’est qu’on a une panoplie d’objets datant de 1640 à 1690.

Des articles du quotidien des militaires, comme des ustensiles, des vêtements et des armes, sont exposés. C’est, en somme, le portrait du milicien qui est présenté cet été, comme le résume l’archéologue.

Ouvrir en mode plein écran Des ustensiles trouvés sur le site de l'épave du Elizabeth and Mary, au large de Baie-Trinité, sont exposés au Centre des naufrages. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

S’unir par le fleuve

Le Centre sera également un point de chute du marché mobile de la Manicouagan. Chaque vendredi de l’été, des légumes et des fruits sont livrés au musée afin de faciliter l’accès aux produits du terroir pour les Baie-Trinitois.

On veut être dans l’avenir un pôle culturel et municipal, pas seulement [un musée] des naufrages. On veut attirer les gens vers nous, toujours avec le lien maritime.