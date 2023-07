Niveau du lac Saint-Jean: Denis Trottier blâme Rio Tinto

Alors que le niveau du lac Saint-Jean a atteint un niveau exceptionnellement bas au début de la saison estivale, l’ancien député péquiste Denis Trottier presse la multinationale Rio Tinto de prendre ses responsabilités et surtout réitère l’importance de gérer le cours d’eau comme un bien commun plutôt que comme un réservoir privé.

En entrevue lundi matin à l’émission C’est jamais pareil, Denis Trottier a soutenu que l’entreprise doit cesser de dire qu’elle ne contrôle que 25% des entrées d’eau.

[Parce que] ce qui est important, c’est que l’entreprise contrôle 100% de la sortie d’eau. S’ils veulent monter le niveau de l’eau, ils peuvent arrêter de turbiner et le niveau remonterait assez facilement. Ce qu’ils font, ils le font en fonction de leur propre besoin et non en fonction des besoins du lac , soutient Denis Trottier, qui ne croit donc pas l’entreprise lorsqu’elle dit faire tout en son possible pour hausser le niveau.

Celui qui a aussi été préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, a rédigé une lettre d’opinion dans le Quotidien dans laquelle il déploreles conséquences négatives du niveau trop bas comme l’inaccessibilité de certains secteurs ou des marinas sur le point de fermer.

“Ce n’est pas normal qu’une entreprise décide de ce que l’on va faire avec ce bien commun là. Ce n’est pas acceptable que l’entreprise fasse la pluie et le beau temps en fonction de ses besoins”, a martelé Denis Trottier.

En 2026, la région soulignera le 100e anniversaire du rehaussement des eaux survenu lors de la mise en fonction de la centrale hydroélectrique Isle-Maligne. Selon Denis Trottier, cet événement marquant appelé la Tragédie du lac Saint-Jean, devrait servir d’inspiration pour voir la population se prendre en main quant à la gestion du lac Saint-Jean.

Il faut arrêter de se prendre pour une république de bananes . Ça fait 100 ans qu’on décide de rien. Ce n’est pas acceptable , indique celui qui croit qu’un contrat social doit être négocié entre la population et l’entreprise pour entre autres assurer des emplois en quantité suffisante.

À de maintes reprises dans le passé, l’ex député péquiste a critiqué les façons de faire de la multinationale.