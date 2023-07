Edmonton et Calgary veulent que l’Alberta autorise les trottinettes électriques privées

En Alberta, les trottinettes électriques personnelles sont toujours illégales sur le domaine public malgré leur popularité grandissante.

Andrew Knack, conseiller municipal à Edmonton, souhaite que la province modifie la législation pour autoriser toutes les trottinettes électriques.

Nous pouvons fermer les yeux ou reconnaître que ces options deviennent de plus en plus populaires et que les gens les utilisent déjà , a-t-il déclaré.

Le ministère albertain des Transports et des Corridors économiques accorde des exemptions aux entreprises de covoiturage dans le cadre d'un projet pilote.

Ainsi, des entreprises comme Lime et Bird sont autorisées à louer leurs trottinettes à Calgary et Edmonton, mais cette exemption ne s'étend pas à celles qui appartiennent à des particuliers ou à l'utilisation d'autres options de micromobilité électrique.

Je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas officiellement ce changement parce que ces trottinettes deviennent un moyen supplémentaire de se déplacer dans la ville où l'on vit , précise-t-il.

Le conseil municipal de Calgary prévoit de proposer une résolution en septembre prochain, demandant à la province de modifier la loi sur la sécurité routière afin de réglementer l'utilisation des trottinettes personnelles. Le conseil municipal d'Edmonton soutiendra cette résolution , a affirmé Andrew Knack.

Jesse Farber, attaché de presse du ministre Devin Dreeshen, a déclaré que la province analysera les données recueillies dans le cadre du projet pilote afin d'élaborer la future législation relative à l'utilisation des scooters électriques en Alberta.

La province travaille avec les municipalités pour identifier les options futures pour le déploiement des trottinettes électriques, qui peuvent inclure l'utilisation de trottinettes électriques personnelles , a ajouté Jesse Farber.

Intérêt populaire

Kelly Hodgson est responsable du marketing et des opérations pour United Sports and Cycle, à Edmonton. Leurs trottinettes électriques ont toutes été vendues. Lorsque nous vendions ces trottinettes, nous avions beaucoup de demandes de renseignements, soit environ deux douzaines par semaine , souligne-t-il.

Nous constatons un intérêt de la part du public de se déplacer dans la ville de manière plus efficace sans avoir recours à un véhicule motorisé.

La réglementation actuelle freine cependant le marché, croit-il. Nous avons tout vendu parce que nous n'en avions pas beaucoup commandé, précise-t-il. Nous nous attentions à un ralentissement ou même un arrêt du marché.

L'entreprise a vendu moins de 50 trottinettes électriques v,cette année, comparativement à plus d'une centaine dans les années précédentes.

