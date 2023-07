Des militants réclament la tête du directeur général du service des refuges de Toronto, Gord Tanner, l'accusant d'avoir mal géré le système et d'épouser une politique « xénophobe » à l'endroit des demandeurs d'asile.

Depuis plusieurs semaines, quelques dizaines de réfugiés sont forcés de dormir dans la rue, faute de place dans les abris qui leur sont destinés et dans les refuges pour sans-abri, clame la Ville.

La nouvelle mairesse Olivia Chow a pressé Ottawa d'augmenter son financement.

Or, dans une lettre ouverte, une vingtaine de militants, y compris l'infirmière de rue Cathy Crowe et le travailleur communautaire à la retraite Gaétan Héroux, montrent du doigt M. Tanner et le pressent de démissionner « immédiatement » de son poste. Sinon, Mme Chow devrait le congédier, selon les signataires.

La seule façon d'aller de l'avant, c'est avec le départ [de Gord Tanner].

Chiffres exagérés?

Selon les signataires, Toronto viole sa propre politique de ville sanctuaire en refusant d'héberger des demandeurs d'asile.

Les militants affirment que la Ville fournit des chiffres exagérés sur l'augmentation du nombre de réfugiés, qui est de 11 % depuis 2018 selon eux, alors que l'administration municipale dit qu'elle a été de 440 % durant la pandémie.

La Ville nourrit un sentiment de xénophobie en laissant entendre que les réfugiés sont un fardeau pour le système.

Les signataires affirment également que la Ville envoie « cruellement » les demandeurs d'asile sur une fausse piste en leur disant de contacter Service Canada pour se trouver un logis, « sachant que ça ne mènera nulle part ».

Ils ajoutent que M. Tanner a caché au conseil municipal l'an dernier des données sur les refuges pour sans-abri.

Recherche de solutions

La mairesse Chow a indiqué vendredi dernier que des représentants municipaux avaient eu une rencontre « productive » avec des officiels provinciaux et fédéraux au sujet des demandeurs d'asile.