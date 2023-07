Le port de Churchill accueille son premier navire de croisière en plus de 10 ans

Le port de Churchill a accueilli son premier navire de croisière en plus de 10 ans au cours de la fin de semaine. Le navire Silver Endeavour est arrivé dimanche avec à son bord plus de 100 passagers.

Selon le propriétaire de l'entreprise de tourisme local North Star Tours, Remi Foubert-Allen, les passagers débarqueront du bateau lundi, et 130 nouveaux passagers monteront à bord pour sa prochaine aventure.

Remi Foubert-Allen s'attend à ce que plus de 400 passagers aient visité Churchill vers la fin des voyages du Silver Endeavour. Selon lui, ces visites permettront de soutenir des entreprises locales telles que des restaurants et des magasins de souvenirs.

Si 200 personnes dépensent 100 $ sur place chaque jour pendant trois jours, cela s'additionne et donne un bon coup de pouce à notre économie, sans compter les visites guidées qu'elles ont réservées et les employés du coin concernés , dit-il.

C'est vraiment une bonne chose pour la communauté.

Le tourisme n’est pas la seule industrie à avoir bénéficié du port ces derniers jours, comme l'explique le maire de Churchill, Mike Spence.

Samedi, un bateau de ravitaillement s’est aussi arrêté au port. Le navire transportera des denrées alimentaires non périssables et des fournitures telles que du bois dans la région de Kivalliq, au Nunavut.

Chacune des visites est une réalisation dont se réjouit le maire de la ville.

Nous avons un port qui est utilisé, ce qui fait plaisir à voir. [...] C'est excellent, nous en sommes très fiers , explique-t-il.

Plusieurs années de préparation

En tout, quatre ans de préparation ont été nécessaires pour organiser la visite de trois jours du navire de croisière, indique M. Foubert-Allen. Le tout a été planifié avant l’arrivée de la COVID-19.

« Ça fait longtemps qu'on prépare tout cela. C'est satisfaisant de voir ce projet aboutir », reconnaît-il.

Le propriétaire de North Star Tours ajoute que c’est la collaboration de plusieurs entreprises du Manitoba qui a mené au succès de cette première visite touristique.

Arctic Gateway Group possède le port dans lequel le navire s'est amarré, l'entreprise winnipégoise Heartland Travel a géré les détails logistiques de la visite, et les passagers ont pu participer à une promenade historique au Fort Prince-de-Galles organisée par Sea North Tours.

Le fait que nous combinons le tourisme et le port en une seule entité est idéal pour la communauté , précise le propriétaire de North Star Tours.

Ouvrir en mode plein écran Le navire de ravitaillement qui s'est arrêté au port Churchill transportera des denrées alimentaires non périssables et des fournitures telles que du bois dans la région de Kivalliq, au Nunavut. Photo : Gracieuseté de Mike Spence

Nourrir l’économie de Churchill

Le président de la Chambre de commerce de Churchill, Brendan McEwan, souligne l’importance du fait que le port est utilisé par des navires de ravitaillement.

Pas seulement à Churchill, mais dans tout le Manitoba, les choses bougent, elles sont en plein essor. Il y a beaucoup d'enthousiasme sur le plan économique en ce moment dans la région.

Il ajoute que l’utilisation du port pour déplacer des fournitures augmente celle de la voie ferrée, ce qui favorise les entreprises locales et les investissements dans l'infrastructure.

Nous nous considérons comme une porte d'entrée vers le Nord et nous nous réjouissons de construire et d'intensifier ces relations au fur et à mesure que nous avançons , conclut Brendan McEwan.

