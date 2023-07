La vie moins précieuse que les médias sociaux pour certains jeunes, selon une étude

Des jeunes seraient prêts à renoncer à des années de vie, ou à avoir des enfants, pour conserver les médias sociaux. C'est ce que révèle une étude menée à l'Université de Windsor.

Dans le cadre de cette recherche, 750 jeunes Canadiens âgés de 16 à 30 ans ont répondu à la question suivante : que seriez-vous prêts à abandonner pour conserver votre accès aux médias sociaux?

Les réponses ont de quoi choquer.

Alors que la plupart ne sacrifieraient que des choses comme l'alcool ou les jeux vidéo, près de 10 % des répondants ont déclaré qu'ils accepteraient de ne pas pouvoir avoir d'enfants, de renoncer à la sexualité ou de perdre une année de leur vie pour maintenir leurs connexions avec les médias sociaux.

Cinq pour cent ont déclaré qu'ils renonceraient à cinq ans d'espérance de vie et trois pour cent ont dit qu'ils mourraient volontiers dix ans plus tôt.

Cinq pour cent ont également déclaré qu'ils seraient prêts à contracter une infection sexuellement transmissible ou à recevoir un diagnostic de maladie mortelle comme le cancer, selon l'enquête.

Des risques pour la santé mentale

La chercheuse Sarah Woodruff, professeur de kinésiologie à la Faculté de sciences de l'activité physique de l'Université de Windsor, fait partie de l'équipe qui a mené l'enquête.

Elle trouve les résultats effrayants et les attribue au fait que les personnes de ce groupe d'âge ne se souviennent pas de l'époque où les médias sociaux n'existaient pas.

Nous avons été très choqués. Cela montre à quel point les médias sociaux sont ancrés dans leur vie quotidienne , souligne Mme Woodruff.

Plus les personnes interrogées sont jeunes, plus elles sont susceptibles de faire des sacrifices pour conserver leurs connexions en ligne, ajoute-t-elle.

En vieillissant, ils se rendent compte que la vie ne se résume pas à ce qu'ils voient en ligne , précise la chercheuse.

Selon le pédopsychologue Todd Cunningham, de l'Université de Toronto, ces résultats sont d'autant plus troublants qu'ils se comparent aux conclusions d'une étude plus vaste sur la santé mentale des jeunes adultes.

Ce qu'ils ont découvert, c'est que plus vous étiez jeune lorsque vous avez eu votre premier appareil connecté à Internet, plus votre état de santé mentale actuel est mauvais , explique M. Cunningham, ajoutant que l'avènement des téléphones intelligents a favorisé une plus grande dépendance à l'égard des médias sociaux.

M. Cunningham recommande aux parents de tenir leurs enfants à l'écart des médias sociaux aussi longtemps que possible. Jusqu'à la fin de l'adolescence, suggère-t-il.

Avec des informations de CBC