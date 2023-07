Le défilé de la Fierté aura finalement lieu à Halifax

Après des semaines d'incertitude, Halifax Pride a confirmé que son défilé de la Fierté aura lieu comme prévu dimanche prochain à 14 h.

La nouvelle est tombée un peu plus d'une semaine avant le début du défilé. Les personnes intéressées sont invitées à visiter le site Web de l'organisation pour un lien vers le parcours du défilé, qui sera légèrement différent des années précédentes.

Kevin Kindred, membre de Halifax Pride qui assiste régulièrement aux réunions de l'organisation, espère que le festival de la Fierté d’Halifax et le défilé seront un succès cette année. Par contre, il fait remarquer que toute l’incertitude autour de l'événement signifie que de nombreuses organisations ont fait d'autres plans.

Beaucoup d'organisations ont dû se retirer à cause du manque de certitude , dit-il. Cette annonce ne peut pas réparer les dégâts causés par le manque de transparence pendant des mois.

Ouvrir en mode plein écran Le parcours du défilé du festival de la Fierté d'Halifax . Photo : Gracieuseté de Halifax Pride

La participation au défilé est gratuite pour les groupes communautaires LGBTQ et les organisations à but non lucratif LGBTQ . Les autres organismes communautaires, et les entreprises paient des frais allant de 300 $ à 3750 $ pour participer.

Il y a une page d'inscription des bénévoles sur le site internet de Halifax Pride depuis des mois, mais il n'est pas clair si des personnes ont été contactées en réponse à leurs candidatures.

Il n'y a toujours pas d'événements répertoriés pour 2023 sur le site du festival de la Fierté d’Halifax.

Au lieu de tout avis officiel, une liste des événements de la Fierté de juillet a été compilée sur l'encyclopédie arc-en-ciel d'Halifax, un site internet non affilié géré par des membres de la communauté LGBTQ locale.

Halifax Pride n’a pas sur le statut du défilé et du festival de cette année.