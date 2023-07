Incidents impliquant des gangs de motards : la police livre quelques nouveaux détails

La police a fouillé cinq endroits à Cornwall et un à Brockville, vendredi dernier, après deux incidents impliquant des gangs de motards.

La Police provinciale de l'Ontario (PPO), les services de police de Cornwall et de Brockville, ainsi que des membres des services de police de Kingston et d'Ottawa, ont fouillé cinq maisons à Cornwall et un endroit non décrit à Brockville, vendredi.

La police de Cornwall a déclaré que les perquisitions sur son territoire ont été réalisées dans le cadre de l'enquête sur la bagarre survenue le samedi 8 juillet, tandis que la PPO a indiqué que les perquisitions étaient liées à des enquêtes en cours dans ces deux communautés .

Les perquisitions à Cornwall ont eu lieu sur le chemin Montréal, la promenade Champlain, les rues Arthur, Guy et Gulf. À l'exception du chemin Montréal, qui est une artère principale, tous ces quartiers sont en grande partie résidentiels.

Dans son communiqué, la PPO demandait aux gens de ne pas s'approcher des membres des Outlaws , faisant état d' activités criminelles .

Nous n'avons pas de commentaires à faire pour le moment, car l'enquête est toujours en cours , a déclaré le club de motards des Outlaws en réponse à une demande de commentaires la semaine dernière.

Deux incidents en 36 heures

Le 8 juillet, les Outlaws et les Loners se sont violemment affrontés dans un stationnement de Cornwall. Deux personnes ont été poignardées et une autre a été blessée par balle au cours de ce que le chef de la police de Cornwall, Vincent Foy, a qualifié de fin de semaine mouvementée . Toutes les personnes blessées ne sont pas en danger de mort.

Le lundi suivant, le fief des Outlaws, situé à Brockville, a été ravagé par les flammes. Plusieurs bâtiments ont été endommagés par le brasier et une maison a été complètement détruite, selon le Service des incendies.

Les pompiers comme la PPO jugent l'incendie suspect.

Ouvrir en mode plein écran Des travaux de nettoyage de l'incendie à Brockville. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

À la suite des perquisitions - et des arrestations de cinq personnes accusées d'avoir participé à la bagarre de Cornwall - la porte-parole du Service de police de Cornwall, Stephanie MacRae, a indiqué par courriel, vendredi, que toutes les arrestations et les accusations seront communiquées au début de la semaine prochaine .

Publicité

De son côté, la PPO a précisé, dans un communiqué de presse diffusé le même jour à propos des perquisitions, que d'autres mises à jour seront communiquées dès qu'elles seront disponibles .

Bien que la police n'ait pas explicitement établi de lien entre les deux événements, la PPO est impliquée dans les deux enquêtes, par l’entremise de son Unité de lutte contre les bandes de motards.

Augmentation notoire de la présence des gangs de motards

Selon le conseiller Claude McIntosh, l'affrontement à Cornwall est d'autant plus effrayant qu'il s'est produit dans une rue animée avec des immeubles habités à proximité.

Je pense que pour les personnes âgées, les gens comme moi, c'est quelque chose que l'on voit à la télévision, à Montréal, à Toronto ou à Ottawa , a-t-il réagi en entrevue.

M. McIntosh a été le seul conseiller municipal de Cornwall à poser des questions à M. Foy lors de l'apparition publique du chef de police, la semaine dernière.

Est-ce qu'ils ne font que passer en ville ou y a-t-il des preuves qu'ils passent beaucoup de temps à Cornwall, que ce soit l'un ou l'autre des gangs? a-t-il questionné.

Ouvrir en mode plein écran Cette veste des Outlaws a été saisie lors d'une opération menée par la Police provinciale de l'Ontario dans le sud-ouest de l'Ontario, qui a permis de récupérer des drogues et des armes, trois jours avant un affrontement signalé entre des membres des Outlaws et d'un autre gang, les Loners, à Cornwall (Ontario). Deux jours plus tard, le clubhouse des Outlaws à Brockville a pris feu dans ce que la police a qualifié d'incendie suspect. Photo : Radio-Canada / Andrew Lupton/CBC

Je ne peux pas entrer dans les détails , a répondu M. Foy. Mais l'un de ces gangs de motards est installé ici, dans la ville.

Publicité

Le site Web des Outlaws mentionne Cornwall et Brockville parmi les sections canadiennes du club. Ottawa y figure également.

Le crime organisé exploite cette région depuis très longtemps en raison de sa géographie , a ajouté M. Foy. J'ai remarqué une augmentation de la visibilité des gangs de motards dans la région ces derniers temps.