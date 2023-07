Tornades à Barrhaven : des résidents remettent en cause le système d’alerte météorologique

Des résidents d'Ottawa remettent en question la fiabilité du système d'alerte météorologique d'Environnement Canada, après avoir reçu des alertes bien après que deux tornades aient déjà touché le quartier de Barrhaven, jeudi.

Une personne a été légèrement blessée et au moins 125 maisons ont été endommagées dans le secteur. Le Projet des tornades du Nord de l’Université Western, à London, a publié, samedi, un rapport d'enquête concluant que les deux tornades avaient une vitesse de vent maximale estimée à 155 km/h.

Nous avons reçu l'alerte 15 minutes après le passage de la tornade , a témoigné Sharlene Burnside, une résidente de Barrhaven.

Mme Burnside a expliqué qu'elle avait surveillé le ciel après l'émission d'une alerte à la tornade ce matin-là, mais que la tempête avait frappé sa maison et soufflé les fenêtres avant qu'elle ne reçoive une alerte sur son téléphone.

Publicité

Katie Gies n'a reçu l'alerte que huit minutes après les faits, alors qu'elle s'abritait sur place.

Je m'interroge sur notre préparation aux phénomènes météorologiques extrêmes et à ce que notre gouvernement et nos systèmes de communication peuvent faire pour s'assurer que les citoyens sont alertés à temps et efficacement, car ce n'est pas encore le cas , a-t-elle commenté.

Je pense qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration. Je pense qu'en 2023, nous devrions disposer d'une sorte d'alerte d'urgence appropriée afin que toutes les personnes se trouvant dans une zone à haut risque soient informées.

Les alertes aux tornades sont compliquées, selon un météorologue

Selon Gerald Cheng, météorologue à Environnement Canada, les alertes aux tornades constituent la première ligne de défense. L'agence émet une veille de tornade lorsque les prévisionnistes constatent qu'un système est susceptible de provoquer une tornade dans une zone donnée.

Publicité

Une fois que nous émettons une veille de tornade, c'est un bon outil de communication pour avertir le public que quelque chose se prépare et qu'il y a un grand risque , explique M. Cheng.

Toutefois, pour que l'agence émette une alerte, les prévisionnistes doivent soit recevoir un rapport de tornade au sol, soit observer quelque chose sur le radar, ajoute-t-il. Mais le radar n'est pas un outil parfait.

Un balayage radar dure six minutes, détaille M. Cheng, et ne reflète donc pas toujours les conditions météorologiques les plus récentes.

Ouvrir en mode plein écran Gerald Cheng est météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le temps que les données arrivent jusqu'à nous, elles peuvent dater de six minutes, ce qui signifie que quelque chose peut être au sol depuis au moins six minutes , poursuit-il. Il faut également tenir compte du temps nécessaire à la rédaction et à l'envoi de l'alerte, ainsi que de l'analyse qui précède.

M. Cheng estime que les alertes sont importantes, mais affirme que les personnes doivent être conscientes de leur environnement et se mettre en sécurité lorsqu'elles voient le temps se dégrader.

Lorsque nous parlons d'alertes à la tornade, ce n'est qu'un outil, mais cet outil n'est pas tout. [...] C'est comme une alarme incendie : lorsque quelque chose se produit ou qu'un incendie se déclare devant nous, on ne devrait pas attendre l'alarme incendie pour agir.