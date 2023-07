« J’espère que vous passez le meilleur moment de votre vie », a chanté Billie Joe Armstrong dans Good Riddance (Time of Your Life), en conclusion du spectacle de Green Day sur les plaines d’Abraham, dimanche. Aucun doute que cette première performance du trio punk-rock au Festival d’été s’inscrira dans les annales de l’événement.

À quelques heures du spectacle de Green Day, la météo n’annonçait pourtant rien de bon. Sans avertissement, la pluie a cessé peu avant 19 h et un arc-en-ciel est apparu dans le ciel, au-dessus des Plaines. Ne restait plus à Billie Joe Armstrong et compagnie qu’à faire opérer leur magie!

Et c’est sur les chapeaux de roues que s'est mise en branle la prestation des Californiens! Partie prenante des spectacles de Green Day depuis plusieurs années, c’est la mascotte du lapin saoul, titubant sur la scène, qui a d’abord fait son apparition, sur trame sonore de classiques du rock, comme Blitzkrieg Bop des Ramones, I Love Rock N’ Roll de Joan Jett and the Blackhearts, ainsi que We Will Rock You et Bohemian Rhapsody de Queen.

La foule était constituée, en grande majorité, d'inconditionnels de Green Day, dont plusieurs tenaient des affiches aux messages plus passionnés les uns que les autres. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Si le stunt n’a rien de nouveau, il est toujours aussi efficace, notamment parce que l’identité de la personne qui incarne le lapin n’est pas connue et qu’elle continue d’alimenter les spéculations.

Ce qui est certain, c’est que le lapin saoul a rempli sa mission de préparer une foule d’inconditionnels – comme en ont témoigné de nombreuses affiches aux messages plus passionnés les uns que les autres –, à un programme de 23 chansons parsemé de succès.

C'est avec "American Idiot" que s'est amorcé le spectacle de deux heures. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Et c’est justement sur l’un d’entre eux, American Idiot, pièce-titre de l’album concept de 2004, que s’est amorcé le spectacle.

Sans faire ni une ni deux, les trois membres de la formation – un Armstrong (voix, guitare) aux cheveux platine, Mike Dirnt (basse) et Tré Cool (batterie) –, accompagnés de leurs trois musiciens de tournée, ont lancé la machine en offrant une version endiablée de cette pièce, critique de la société américaine, qui s’est conclue sur un retentissant pétard.

La pièce suivante, Holiday, un autre hit tiré d’American Idiot, a quant à elle été lancée sur des feux d’artifice, alors que des projections et des éclairages noirs et rouges magnifiaient la performance des musiciens.

Le bassiste de Green Day Mike Dirnt Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Ce premier bloc de trois chansons s’est conclu avec Know Your Enemy, titre de 21st Century Breakdown (2009), sur laquelle Billie Joe Armstrong a invité un fan à chanter. La prestation de ce dernier ne passera peut-être pas à l’histoire, mais sa sortie de scène, elle, n’est pas près d’être oubliée! Le jeune homme, à l’initiative du chanteur, a littéralement plongé dans la foule, passant bien proche de perdre son pantalon dans l'exercice!

Le ton était donné! Pendant l’heure et demie qui allait suivre, Green Day a continué de distiller les classiques de son catalogue, avec les When I Come Around, Boulevard of Broken Dreams, Longview – dont Armstrong a oublié les paroles! –, la ballade 21 Guns et Minority.

Plusieurs moments forts ont marqué la prestation de Green Day. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Quelques moments forts resteront également imprimés dans les mémoires, comme cette reprise surprenante de Rock and Roll All Nite de Kiss. Ou encore lorsque les festivaliers, profitant d’un pont musical dans Hitchin a Ride, ont pris le contrôle du spectacle en chantant des Olé! Olé! . Armstrong a semblé médusé devant cette manifestation d’amour.

Vous me rendez tellement heureux! a-t-il lancé en anglais, avant de poursuivre en français. Je t’aime! Merci beaucoup!

Dans la cinquantaine, Billie Joe Armstrong étonne pas son énergie inépuisable. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Puis il y a eu cet autre moment où une spectatrice du nom d’Alicia Deschênes a été invitée à monter sur scène pour interpréter Knowledge avec le groupe. La musicienne tenait une affiche sur laquelle on pouvait lire : Mon rêve depuis que j’ai 8 ans – j’ai 27 ans maintenant : laissez-moi jouer avec vous . Armstrong a répondu positivement à son appel.

Après avoir serré le chanteur dans ses bras, la jeune femme a empoigné la guitare qui lui a été tendue et s’est acquittée honorablement de la tâche. Elle a été récompensée de ses efforts par Armstrong, qui lui a offert en cadeau la Gibson Les Paul Junior, son modèle signature, sur laquelle elle venait de jouer.

Le batteur de Green Day Tré Cool Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le spectacle s’est conclu sur cinq mégasuccès de la formation, avec les Basket Case, King for a Day, Wake Me Up When September Ends, alors des lumières de cellulaire se sont allumées partout dans la foule, l’épique Jesus of Suburbia et le classique Good Riddance (Time of Your Life), interprété seul à la guitare acoustique par le chanteur, dans une explosion de confettis et de feux d’artifice.

Merci! Merci! Merci! Et nous serons de retour! a fait savoir Billie Joe Armstrong en tombée de rideau.

Ce n’est sûrement pas le Festival d’été qui s’y opposera!

Le spectacle s'est conclu sur le classique «Good Riddance (Time of Your Life)», interprété seul à la guitare acoustique par Billie Joe Armstrong. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Les vieux routiers de Bad Religion

C’est tout un contraste qui attendait les festivaliers, à l’arrivée sur scène de Bad Religion, en milieu d'affiche. Après les vertes recrues de Peanut Butter Sunday en ouverture, la vision de ces papys roulant leur bosse depuis plus de 40 ans, avait de quoi étonner!

Le chanteur de Bad Religion Greg Graffin Photo : Getty Images

Mais ce qui est certain, c’est qu’ils n’ont rien perdu de leur énergie, enfilant les brûlots punk-rock à une vitesse effrénée.

Amorçant un programme d’une vingtaine de pièces avec American Jesus, sans contredit le titre le plus connu de son répertoire, la bande de Greg Graffin a suscité une réaction immédiate dans la foule, qui l’a accompagnée en reprenant les paroles de la chanson.

Bad Religion commence avec un de ses plus grand succès. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Merci! Tellement heureux d’être de retour ici, à Québec! Vous nous avez manqués! Il n’y a pas si longtemps, on venait jouer ici chaque année, et puis est arrivée la pandémie. Il faut reprendre cette habitude et revenir vous visiter une fois par année, même deux! a lancé Graffin, en guise de salutation.

Avec leurs textes engagés dénonçant la montée de l’extrême-droite, les pionniers du mouvement straight-edge ont démontré qu'on ne dure pas quatre décennies dans le monde punk-rock sans faire preuve d’authenticité et d’endurance. Cela explique peut-être l’écoute attentive, voire religieuse, des festivaliers.

Greg Graffin a promis de revenir régulièrement à Québec. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Je me souviens de cette place. Nous sommes déjà venus ici! s’est rappelé Greg Graffin - un docteur en zoologie de l’Université Cornell, pour l’anecdote –, avant d’inviter ces derniers à chanter avec le groupe.

Parmi la généreuse proposition, tirée des 17 albums de la formation, certains titres auront touché la cible plus que d’autres, ce fut le cas notamment de Come Join Us et Generator ou encore le classique Suffer.

À la fin de la prestation de Bad Religion, la pluie n’avait pas repris, mais le plafond nuageux avait descendu au point de cacher les sommets du Concorde et de l’édifice Marie-Guyart. L’ambiance était parfaite pour Green Day.

Bad Religion compte 17 albums étalés sur une quarantaine d'années. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La candeur de Peanut Butter Sunday

Après LOVA, il y a quelques jours, c’était au tour du quatuor punk-rock acadien Peanut Butter Sunday de recevoir un appel inattendu, dimanche. Avec le désistement de Meet Me at the Altar, qui n’a pu rallier Québec en raison de problèmes de logistique de transport, la bande de Michael Saulnier (voix et guitare) n’allait pas passer à côté de l’opportunité d’ouvrir pour Bad Religion et Green Day sur les Plaines.

Le chanteur et guitariste Michael Saulnier Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Prévue sur la Terrasse FEQ à l’origine, la prestation du groupe de la Nouvelle-Écosse a pris une tout autre dimension, ce dont les quatre musiciens, vêtus d’ensembles aux imprimés de flammes, ont pris la mesure quand ils se sont retrouvés devant cette foule sans fin. C’est par un juron bien senti qu’ils ont marqué le coup!

Il y a at least 150 personnes ici! Non, 200! , a ensuite lancé à la blague le guitariste Normand Pothier.

Découvertes des 27es Francouvertes et bons copains de P’tit Belliveau, les Saulnier, Pothier, Jacques Blinn (basse) et André LeBlanc (batterie) étaient visiblement sur un nuage.

Peanut Butter Sunday se présente à une foule imposante. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Pourvus d’un bon sens de l’humour, ils n’ont pas mis de temps à fédérer une foule déjà bien compacte à 19 h, alors que l’orage venait de cesser.

Proposant principalement les pièces de leur seul album paru en novembre 2022, Quoi-ce y’a pour souper?, Peanut Butter Sunday a diffusé avec vigueur son punk-rock chanté dans le parler spécifique à la Baie Sainte-Marie (qui ne serait pas exactement du chiac), en Nouvelle-Écosse.

Le guitariste Normand Pothier Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

On retiendra quelques titres, dont Howard, un hommage au père du batteur André LeBlanc, et Soleil, une puissante décharge punk-rock qu’ils ont gardée pour le dessert. On en reprendrait!