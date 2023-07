Militants en faveur des déplacements en vélo et amateurs de la petite reine attendent toujours que le ministère des Transports du Québec mène à terme ses travaux et édicte de nouvelles règles permettant d'assurer une meilleure cohabitation sur les pistes cyclables, au moment où les engins de type « scooter » s'y multiplient.

Outre ces véhicules classés comme « vélos électriques », on retrouve maintenant des gyroroues, des trottinettes, voire même des planches gyroscopiques appelées hoverboards. Tous ces modes de transport ont la caractéristique commune d'être propulsés, en tout ou en partie, par l'électricité.

Mais ce sont véritablement ces premiers engins, plus lourds et rapides que les autres, qui suscitent l'inquiétude. De l'avis de Magali Bebronne, porte-parole de Vélo-Québec, le problème est triple : ce sont des engins plus lourds, qui peuvent donc faire plus mal en cas de collision .

Leur vitesse accrue est aussi un facteur de risque au moment d'un accident, juge-t-elle. Sans compter le fait qu'ils peuvent parfois permettre de transporter un passager supplémentaire, un autre aspect pouvant jouer sur la dangerosité de l'engin.

Déjà, en 2017, la présence de ces scooters faisait sourciller depuis plusieurs années. À l'époque, la présidence-directrice générale de Vélo Québec, Suzanne Lareau, affirmait que certains de ces engins sont venus avec des pédales, et leurs utilisateurs croient à tort qu'ils peuvent être considérés comme des vélos électriques.

On leur vend parfois l'engin en leur disant qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique. Ce n'est absolument pas le cas , expliquait-elle.

De fait, les scooters sont habituellement interdits sur les pistes cyclables, au Québec. Mais le flou persiste à propos de la définition d'un vélo électrique. Et avec l'arrivée de la pandémie, plusieurs personnes ont pu se lancer à la recherche de nouveaux modes de transport, en arrêtant leur choix sur des engins qui sont plus petits que des vélos, ou encore plus rapides.

En principe, les petites planches électriques et les trottinettes du même genre n’ont pas, à l'instar des scooters, l’autorisation de circuler sur les pistes cyclables, mais elles sont largement tolérées. Il n’en demeure pas moins que ce flou témoigne d’une réalité un peu plus problématique, indiquait Mme Brebonne, en 2021.

Le constat, c’est que le législateur et les villes ont du mal à suivre le rythme effréné de l’arrivée des engins de toutes sortes dans l’espace public , déclarait-elle alors.

Deux ans plus tard, déplore Mme Brebonne, on attend toujours que Québec tranche. La dernière fois que nous avons été consultés, c'est en 2021, a-t-elle récemment confié, lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada.

Les travaux avancent... mais sans échéancier

Au ministère des Transports (MTQ), le porte-parole Nicolas Vigneault mentionne que les travaux se poursuivent afin de mieux classifier les différents engins qui circulent sur les pistes cyclables, notamment à Montréal, histoire de pouvoir ensuite déterminer qui peut accéder à ces voies réservées.

Dans un contexte où l'on retrouve autant de véhicules différents qui circulent sur les pistes cyclables, il y a lieu de se questionner, à savoir comment il est possible de mieux encadrer tout cela, pour s'assurer que la pratique de ces différents déplacements se fasse de façon tout à fait sécuritaire , a-t-il indiqué en entrevue.

Si les travaux d'évaluation vont bon train , M. Vigneault reconnaît qu'aucun échéancier n'a été établi dans ce dossier.

La puissance et la dimension des véhicules circulant sur les pistes cyclables pourraient ainsi être encadrées, a fait savoir le porte-parole du MTQ , qui met de l'avant le concept de cohabitation entre divers types de véhicules.

Chez Vélo Québec, on attend impatiemment que ces travaux débouchent sur des annonces concrètes.

Autant vous dire qu’il y a une certaine impatience, de notre part, de voir ces consultations aboutir sur des changements réglementaires effectifs. Chaque nouvelle belle saison apporte son lot d' engins supplémentaires , a rappelé Mme Brebonne.

