Ambiance de fête et de réflexion aux célébrations du 14 Juillet à North Vancouver

Des centaines de Français du Grand Vancouver se sont rassemblés dimanche à North Vancouver pour célébrer leur fête nationale. Pour plusieurs d'entre eux, il s'agissait d'avoir un moment de légèreté et de festivités dans un contexte où la France est secouée par plusieurs crises sociales.

Au rythme d’une fanfare et parmi des drapeaux bleu-blanc-rouge, des centaines de personnes se sont retrouvées au quai de Lonsdale pour la 8e édition du Bastille Day Festival, des célébrations du 14 Juillet menées par une quinzaine de bénévoles.

[Le but est] aussi de pouvoir se battre pour montrer que la francophonie et le français existent aussi dans d’autres régions du Canada, notamment, ici, dans une région anglophone , explique Noémie Delaire, qui travaille au Centre culturel francophone de Vancouver.

Ouvrir en mode plein écran Noémie Delaire est fière de pouvoir célébrer la fête nationale française, en contexte de francophonie minoritaire. Photo : Radio-Canada

L’événement est aussi l’occasion pour les participants de réfléchir au rôle de leur communauté dans la francophonie canadienne; environ 5500 Français vivant à Vancouver sont inscrits au consulat de France.

On a un peu cette difficulté, des fois, à maintenir notre identité, à se rassembler entre nous. Il y a assez peu d’entreprises françaises, ou d'activités culturelles. On est souvent assimilé aux Québécois ici, alors qu’on a une identité culturelle qui est différente.

L’événement a un budget d’environ 20 000 $, et c’est la première fois qu'il a lieu au quai de Lonsdale, pour une plus grande visibilité.

Le 14 Juillet est fêté dans une ambiance particulière cette année, alors que de nombreuses villes françaises ont connu des violences urbaines importantes. Les émeutes ont éclaté en réaction à la mort de Nahel, un jeune de 17 ans qui a été tué le 27 juin d'un tir à bout portant par un motard de la police à la suite d'un refus d'obtempérer, à Nanterre.

Dans ce contexte, un des festivaliers, Julien Mainguy, explique : « C'est parfois compliqué de réconcilier à la fois cet amour de la France qui est notre pays d'origine, notre culture, mais aussi toutes ces évolutions et tous ces problèmes, on va dire sociétaux, que la France vit. »

Celui qui est également directeur général de deux associations francophones à Vancouver ajoute que la France est un très beau pays , mais qu’ il y a aussi peut-être beaucoup de réformes qui mériteraient d'être faites .

Ouvrir en mode plein écran Julien Mainguy est directeur général de deux associations francophones à Vancouver, Canada Talents et France Executive Circle. Photo : Radio-Canada

Franck Point, cofondateur du festival et conseiller des Français de l’étranger, affirme que quand on sait ce qui s'est passé en France dernièrement, on a encore plus envie de se retrouver et de montrer que la France n’est pas que ça .

D’après les informations de Catherine Dib