Impossible pour la municipalité de Racine d’acheter au dépanneur

Le 12 juin 2023, le conseiller municipal de Racine Nicolas Turcotte a racheté le magasin général de la municipalité, devenant du même coup copropriétaire de l’unique dépanneur de Racine.

C’était un enjeu pour la communauté de garder le dépanneur en fonction et de garder ce service de proximité , explique celui qui a fait l’acquisition du bâtiment, en vente depuis la fin de l’année 2022.

Cependant, au Québec, il est impossible pour une municipalité de faire affaire avec une entreprise qui appartient à un conseiller municipal ou encore au partenaire d’un conseiller. Dans la situation, il est donc interdit de faire le plein au dépanneur de Racine afin d’éviter tout conflit d'intérêt.

Dans notre cas, ça devient ridicule parce qu’on a un seul dépanneur au village. On dit à tout le monde d’acheter local, mais on ne peut pas le faire comme municipalité , s’insurge le maire de Racine, Mario Côté.

Dorénavant, la municipalité devra se rendre jusqu’à Valcourt pour ses emplettes, comme elle a dû le faire pour la Fête nationale du Québec en juin.

Une souplesse réclamée

Je trouve la situation absolument ridicule, explique Mario Côté. Il n’y a pas de souplesse dans la loi et nous n’avons pas le choix de nous y conformer. On aimerait qu’il y ait une nuance dans la loi si une seule entreprise offre le service dans la municipalité.

Mario Côté rencontrera le député André Bachand bientôt pour trouver une alternative qui conviendrait au plus grand nombre. On comprend la loi. On ne veut pas l’abolir puisqu’on comprend son sens et son objectif, qui sont très louables.

Payeurs de taxes : grands perdants

Nicolas Turcotte qualifie la situation de regrettable. J’aime mon poste de conseiller municipal comme j’aime mon poste de propriétaire. Je ne veux abandonner ni l’un ni l’autre , souligne ce dernier, qui craint qu’une telle situation enlève le goût aux gens d’appliquer pour des postes de conseillers ou de propriétaires de commerce.

Les grands perdants sont les employés municipaux et les payeurs de taxes, qui devront se rendre à Valcourt pour leur essence.

Nicolas est conseiller municipal depuis plus de cinq ans et comprend que l’éthique est un enjeu important dans la politique municipale au Québec. L’application des règles s’est resserrée et c’est difficile à respecter pour un petit milieu, voire impossible à appliquer.

Pas de détour

On ne peut plus rien acheter pour la municipalité, mais on ne fera certainement pas faire nos achats par personnes interposées, exprime Mario Côté. On ne veut pas enfreindre la loi, on veut l’améliorer.

Il invite les gens à continuer de faire leurs achats dans le dépanneur de cette petite municipalité au cœur de la MRC du Val-Saint-François, en Estrie.