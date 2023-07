Une édition en montagnes russes pour l’Expo TR

L'Expo de Trois-Rivières dresse un bilan positif, mais en montagnes russes, de sa dernière édition qui s'est conclue samedi. Le vent, la pluie et la chaleur se sont invités pendant près de la moitié des neuf jours de programmation.

Les aléas de la météo ont assombri les festivités, mais les équipes ont su bien se relever, selon le directeur général, Martin Langlois.

On a un épisode d'inondation une fois, peut-être, par 10-15 ans. On en a eu trois cette année, en une seule édition. C’est là qu’on voit le cœur des employés qui étaient là pour nettoyer. Le lendemain, les gens revenaient et ça ne paraissait presque pas , explique-t-il.

Moins de visiteurs

Malgré le bon vouloir des équipes, la météo a nui à l’achalandage. Après une année record en 2022, l’organisation s’attend à une petite diminution pour 2023.

Les chiffres officiels seront connus dans les prochains jours, mais déjà, une tendance est observable. C’est sûr qu’on ne fera pas une année record , affirme le directeur général.

Les pertes en hausse

Les pertes sont en augmentation cette année. L’Expo s’attend à environ 50 000 $ en dommages matériels, ce qui représente environ 10 000 $ de plus qu’à l’habitude.

Àhaque événement, on a un lot de pertes. Cette année, plutôt que ça soit par du vandalisme ou par d’autres choses, c’est l’eau et le vent qui ont fait davantage de ravages.

La diversité à l’honneur

M. Langlois croit que l’Expo se sera distinguée par son audace cette année. Il estime que les changements apportés à la programmation pour la diversifier ont porté fruit.

Il cite, en exemple, le saut de Lysanne Richard dans la piscine de l’Expo, la joute médiévale ainsi que les événements de cirque, de lutte et de boxe.