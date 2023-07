Des sociétés d’assurance refusent d’indemniser la succession d’un homme mort par surdose

Une Saskatchewanaise Val Jantzen se dit en colère du fait que deux compagnies d’assurance ont déduit des primes d’assurance de son fils, Josh Jantzen, tout en sachant que ce dernier souffrait d’un problème de dépendance à la cocaïne. Elles ont aussi refusé d’indemniser son patrimoine, après sa mort en 2018.

Ces sociétés savaient très bien quels étaient son mode de vie et ses problèmes de dépendance , affirme-t-elle. Elles n’ont rien fait et ont continué à prendre des paiements. Elles n’ont jamais adressé ce problème et n’ont pas ajouté d’addenda à sa police d’assurance.

Josh Jantzen avait deux polices d’assurance, soit une assurance hypothèque et une autre pour sa ligne de crédit.

Ce dernier était aux prises de la drogue pendant plus d’une décennie avant sa mort, selon sa mère. Elle ajoute que Josh travaillait dans une mine de potasse et qu’il avait tenté de se faire soigner à trois reprises, mais sans succès.

Val Jantzen indique que son fils était conscient de ses problèmes et qu’il l’avait indiqué qu’il souffrait de problèmes de dépendance quand il a signé les contrats d’assurance.

Josh Jantzen est mort à l’âge de 37 ans le 1er février 2018. Une autopsie a conclu qu’il avait un taux mortel de cocaïne et d’alcool dans son système.

Après avoir essuyé des refus d’indemnisation de la part de ces sociétés, Val Jantzen a tenté de faire payer les deux sociétés en ayant recours à la justice, mais des juges de la Cour du Banc du Roi et de la Cour d’appel ont tranché en faveur des compagnies d’assurance.

La décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan indique que les sociétés d’assurance avaient droit de refuser l’indemnisation, car M. Jantzen est mort des suites d’un crime de possession de cocaïne qu’il avait consommé .

« Nous criminalisons un problème de santé »

La directrice générale du centre d’aide Prairie Harm Reduction, Kayla DeMong, se dit attristée par cette décision judiciaire.

Je pense que c’est un autre exemple qui souligne la manière dont nous continuons à criminaliser les problèmes de dépendance dans notre pays et à travers le monde , indique-t-elle.

Nous sommes conscients qu’il y a plusieurs raisons qui poussent des gens à consommer de la drogue, mais au final, nous portons des jugements sur ces gens et nous criminalisons un problème de santé.

CBC /Radio-Canada a tenté de contacter les sociétés d’assurances Canada Vie et TD Assurance, mais elles ont refusé nos demandes d'entrevue.

Dans un courriel, un porte-parole de Canada Vie a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le cas de Josh Jantzen.

Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il est très commun que des polices d’assurance vie vendues à travers le Canada contiennent des provisions qui excluent ou limitent les indemnisations dans des cas où la mort est survenue dans certaines circonstances spécifiques , écrit-il.

