Les risques d’une fouille de la décharge de Prairie Green pour le processus judiciaire

Une fouille de la décharge de Prairie Green au Manitoba pour retrouver deux victimes d’un tueur en série présumé pourrait interférer avec le procès de l’accusé dans cette affaire, selon des avocats.

Le six juillet, Heather Stefanson a soutenu qu’une fouille, ou que le soutien du gouvernement pour une fouille pourrait avoir un impact négatif sur la poursuite contre l’accusé, sans fournir plus d’explications.

Nous voulons nous assurer que cela ne met pas en danger le processus judiciaire , a-t-elle déclaré.

La police allègue que Jeremy Skibicki a tué Rebecca Contois, une femme non identifiée connue comme Mashkode Bizhiki'ikwe ou Buffalo Woman, Marcedes Myran et Morgan Harris. Il est accusé d’un chef de meurtre au premier degré pour chacune de ses victimes présumées.

Publicité

Le cadavre de Mme Contois a été retrouvé dans le dépotoir du chemin Brady, juste au sud de Winnipeg. La police ne sait pas où se trouvent les restes de Mashkode Bizhiki'ikwe. Quant aux corps de Marcedes Myran et de Morgan Harris, la police croit qu’ils se trouvent dans la décharge Prairie Green, au nord de la ville.

La police et les procureurs n’ont pas indiqué quelles sortes de preuves lient l’accusé à ses victimes. Le procès doit se dérouler en avril 2024.

Le risque de retarder le procès

L’avocat et directeur des communications de l’Association des avocats de la défense du Manitoba, Chris Gamby, estime qu’il est improbable que la fouille puisse être complétée d’ici le procès.

[Si les procureurs] pensaient retarder le procès pour ça, ils courent le risque que M. Skibicki demande un arrêt des procédures par la cour, ce qui serait évidemment un énorme problème , indique-t-il.

En 2016, la Cour suprême du Canada a établi un plafond de 30 mois à compter du dépôt d’accusations pour un verdict dans ce genre de cause, selon M. Gamby.

Publicité

L’avocat en droit criminel à Toronto, David Butt, est du même avis. Ce serait certainement très juste pour les procureurs de dire : si nous prenions trois ans pour trouver le corps et que l’affaire est rejetée pour retard, nous n’aurions pas servi les intérêts de la justice , fait-il valoir.

Les procès pour meurtre où des corps n’ont pas été retrouvés sont rares. M. Butt a été procureur dans une affaire de ce genre en 2001, la disparition de Hugh Sinclair.

Son corps n’a jamais été retrouvé, mais son ADN a été retrouvé dans le coffre d’une voiture de location et sa maison. Des douzaines de témoignages et des preuves circonstancielles ont convaincu le jury, et l’accusé a été retrouvé coupable.

Trouver les corps pourrait fournir et aider à tourner la plage, ça pourrait démontrer du soutien pour une communauté qui a perdu l’un des leurs, ça pourrait améliorer la qualité de la poursuite , ajoute David Butt.

Avec les informations de Bryce Hoye