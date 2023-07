Concours annuel d’engloutissement de crème glacée de la crèmerie Foothills de Calgary

La crèmerie Foothills de Calgary a organisé son deuxième concours annuel de dégustation de crème glacée, le « Scoop Slam », dimanche à l’amphithéâtre de l’Université Mount Royal. La vingtaine de participants avaient cinq minutes pour manger le plus de crème glacée possible et les « champions des mangeurs » ont gagné de la crème glacée gratuite pendant un an.

Pour plusieurs, la Journée nationale de la crème glacée était l’occasion de profiter d’une journée ensoleillée en famille, mais pour d’autres, c’était l’heure de démontrer la capacité de leur estomac d'engloutir la plus grande quantité du produit vedette en un temps record.

Chaque concurrent reçoit un pot [d’un litre] de crème glacée à la vanille et, s’il le fini, il en reçoit un autre, et ainsi de suite pendant cinq minutes , explique Scott Wegener, directeur du marketing pour la crèmerie Foothills.

Ouvrir en mode plein écran Pour chaque boule de crème glacée offerte gratuitement lors de l'événement, 2 $ iront à l’organisme Kids Cancer Care. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

C’est une façon de célébrer la Journée nationale de la crème glacée et de faire une activité communautaire agréable , dit Scott Wegener. Les gens viennent et mangent de la crème glacée gratuite en regardant quelque chose d’amusant et unique.

Il souligne que pour chaque boule de crème glacée offerte, 2 $ iront à l’organisme Kids Cancer Care. La crèmerie fera un don minimum de 2000 $, précise-t-il.

Nous avons vu le concours de crème glacée et on s’est dit que ce serait amusant, puis nous avons vu qu'il s'agissait d'une collecte de fonds pour la lutte contre le cancer, alors on s’est dit : OK, on le fait , raconte Alexia Gilkes, 13 ans, qui participe au concours avec sa soeur Mia, 9 ans.

Les gagnants

Larry Ottewell a gagné pour la deuxième fois. Il a dévoré plus de trois pots en cinq minutes.

L’an dernier, j’ai mangé avec mes mains, mais je n’avais pas de gants alors j’ai eu des engelures. cette année j’ai évolué, je portais des gants en coton avec des gants en latex par-dessus, ça a vraiment aidé et m’a permis de manger plus , explique le gagnant.

Tout au long de l’année, il mange de la crème glacée en se chronométrant. Je pense que j’ai mangé le double de l’année passée. Je suis vraiment fier. L’entraînement s’est bien passé cette année.

Thomas Palmer a gagné le concours dans la catégorie 12 ans et moins. Il a mangé près d’un litre de crème glacée. [Je suis] content, mais je me sens un peu malade , confie-t-il, ajoutant qu’il ne mangera probablement que la moitié de son souper .

Le jeune de 12 ans assure qu’il trouvera une façon de bien rentabiliser son prix et qu’il va définitivement participer à nouveau l’année prochaine.