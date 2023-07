Plusieurs municipalités québécoises travaillent à adopter de nouvelles solutions pour mieux contrôler les surverses, c'est-à-dire un refoulement qui peut survenir lorsque la quantité d'eau dans les égouts est trop importante, notamment lors de fortes précipitations. On souhaite ainsi éviter de recourir à la méthode actuelle, qui consiste à déverser directement ce trop-plein dans la nature, compte tenu du contexte d'événements météorologiques extrêmes qui se multiplient.

Pour ces villes, la solution passe notamment par un réaménagement urbain, et plusieurs idées en ce sens sont déjà en cours de mise en œuvre ou le seront bientôt.

Actuellement, le réseau d'égouts de Montréal est unitaire, c'est-à-dire que l'eau de pluie s'y mêle aux eaux usées avant de prendre le chemin de l'usine de traitement ou, dans le cas de fortes pluies, du fleuve Saint-Laurent, justement pour éviter les surverses.

L'administration Plante a entrepris la construction de saillies de trottoir conçues pour absorber l'eau de pluie. Plus de 300 d'entre elles ont été aménagées jusqu'à présent et la Ville s'est donné pour objectif de compter 9000 kilomètres carrés de telles surfaces d'ici 2025.

Il faut que l'on améliore notre réseau , plaide ainsi Hervé Logé, directeur de la gestion des actifs à la Ville de Montréal.

On doit sortir du tout-à-l'égout, le système dont nous avons hérité. Ça se fait avec des investissements dans les infrastructures publiques. Ça se fait aussi avec les toits : toutes les personnes qui vont orienter des toits en pente, vers les surfaces vertes entourant les maisons, vont contribuer [à la solution].

D'ailleurs, au dire de M. Logé, environ le tiers des toits des bâtiments montréalais sont en pente, ce qui permettrait d'acheminer l'eau de pluie vers des surfaces vertes situées en contrebas. On recense ainsi l'équivalent de 1000 hectares de surface, dit-il, qui permettent d'éviter que les eaux de pluie ne se mélangent aux eaux usées.

Laval mise sur le stockage d'eau et plus de verdure

Tout juste au nord de Montréal, à Laval, on est aux prises avec le même genre de problème; depuis deux semaines, d'ailleurs, les précipitations ont été si abondantes qu'on a déversé directement les eaux dans la nature pendant une période de 274 heures.

L'administration Boyer va prochainement amorcer la construction de trois immenses réservoirs souterrains pour y stocker de l'eau de pluie, mais elle taxera également les commerçants propriétaires de grandes surfaces.

En ce moment, on a environ 60 000 cases de stationnement dans le centre-ville; en implantant une taxe, on vient dire à nos grands centres commerciaux : "Faites un effort pour réduire la superficie d'asphalte sur vos propriétés, venez verdir vos stationnements" , a déclaré le maire de Laval, Stéphane Boyer.

Évidemment, pour eux, l'intérêt est de réduire le montant de la taxe qu'ils vont payer, mais pour la municipalité, c'est d'avoir un centre-ville avec un peu moins de béton et un peu plus d'arbres. Et cela, ça va nous aider à contrôler les surverses.

Outre Montréal et Laval, Québec, Trois-Rivières et Gatineau font partie des villes québécoises où les surverses ont été les plus nombreuses.

À l'échelle du pays, l'an dernier, près de 4 % des eaux déversées dans des cours d'eau n'avaient pas été traitées au préalable.

Avec les informations de Marie-Isabelle Rochon