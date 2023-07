Faire de Winnipeg un corridor accueillant pour les papillons monarques

Le Musée-nature de la prairie, à Winnipeg, célèbre son 15e festival du papillon monarque cette fin de semaine. L’objectif est de sensibiliser le public à la destruction de son habitat à travers des ateliers ludiques.

Dans sa chemise aux motifs de papillons monarques orange, la conservatrice du Musée-nature de la prairie, Sarah Simmler, explique que les monarques pondent exclusivement leurs œufs sur les asclépiades, une famille de fleurs indigènes. Nous encourageons les gens à en planter , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Simmler est la conservatrice du Musée-nature de la prairie, un parc naturel de prairie à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Ces plantes, hôtes des monarques, sont aussi les seules consommées par le papillon au stade de larve et de chenille.

Des pousses d’asclépiades sont offertes aux visiteurs, qui peuvent indiquer sur une carte où leur nouvelle acquisition grandira. Winnipeg ressemble à un couloir pour les monarques, il y a beaucoup d’habitats dans les jardins , fait remarquer la conservatrice.

Ouvrir en mode plein écran Chaque visiteur qui possède des plants d’asclépiades pose un punaise sur la carte. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Le monarque est considéré comme une espèce en péril dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril.

Sarah Simmler souligne que la survie du monarque dépend aussi de la météo, de la nourriture qu’il trouve durant sa migration annuelle, et des conditions au Mexique, là où il passe l’hiver.

Le monarque tient un rôle clé dans l’écosystème. Comme beaucoup d’autres insectes, c’est un pollinisateur, sans qui de nombreuses cultures et fleurs sauvages n’existeraient pas, peut-on lire sur la fiche de présentation (Nouvelle fenêtre) faite par Environnement et Changement climatique Canada.

Les familles séduites par le roi des papillons

De nombreux ateliers sont offerts aux familles. Je suis venu pour faire des papillons en carton, et un tatouage [temporaire] , dit le jeune Merick, enthousiaste, à côté de sa maman, Sahila Cameron. On adore voir les papillons dans notre jardin. On les préfère aux moustiques , s’amuse la mère, une asclépiade à la main.

Ouvrir en mode plein écran Merick et sa maman Sahila Cameron, Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Le festival a accueilli plus de 1200 visiteurs le premier jour, samedi, selon la conservatrice, Sarah Simmler. Un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes.

Un signe positif pour la préservation du monarque, même si ce n’est pas le seul papillon en danger au Manitoba.

D’autres comme l’hespérie de Poweshiek vivent uniquement dans les hautes herbes et sont en danger selon la conservatrice.

Cette espèce est aussi en péril selon l'agence Conservation de la nature Canada (Nouvelle fenêtre).