La Minganie connaît un début de saison touristique difficile

Les feux de forêt et la fermeture du pont Touzel auraient contribué à un début de saison touristique plus lent en Minganie, selon des entrepreneurs de la région.

Je suis vêtu en noir ce matin parce qu’on est en deuil. La Minganie et Natashquan, on est en deuil , lance le propriétaire de l'auberge La Cache à Natashquan, Richard Beaudry. On ne voit pas beaucoup de touristes cette année.

La Côte-Nord a été aux prises avec de graves feux de forêt depuis le début de l'été.

C’est court à Natashquan, la saison, ça dure pas longtemps, l’automne s’en vient vite, c’est malheureux , soupire M. Beaudry.

Dans certains établissements, la moitié des réservations auraient été annulées aux mois de juin et de juillet.

Ouvrir en mode plein écran L'Auberge La Cache à Natashquan (Photo d'archives) Photo : Auberge La Cache

Un manque d'information quant à la réouverture du pont Touzel aurait eu un impact sur le tourisme, croit pour sa part le propriétaire du restaurant Chez Julie, à Havre-Saint-Pierre, Théoharris Ganas.

La perception des gens est plus négative que la réalité , estime-t-il. On ne peut pas juste regarder la coupure qui a eu lieu le 30 mai. Ça fait déjà un mois et demi.

Ouvrir en mode plein écran Le pont Touzel a été fermé à la circulation une bonne partie du mois de juin, isolant la Minganie du reste de la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ces restaurateurs et ces hôteliers gardent toutefois bon espoir de rattraper le temps perdu. La saison touristique devrait atteindre son sommet dans la région à la fin du mois de juillet et au mois d'août.

Avec les informations de Renaud Chicoine-McKenzie