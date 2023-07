Eau contaminée à La Baie : l’attitude du gouvernement fédéral dénoncée par le Bloc

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, n'a pas été particulièrement surpris d'apprendre que la base militaire de Bagotville a dissimulé les détails de la contamination de l'eau à La Baie depuis 2011.

Selon Mario Simard, les connaissances sur les composés perfluorés (PFAS) étaient nettement moins avancées à l'époque.

Il pense cependant aujourd'hui que le gouvernement actuel a manqué de transparence dans le dossier. Mario Simard est convaincu que la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, était au courant de la situation. Elle doit donner des réponses à la population, estime l’élu bloquiste.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, demande à Justin Trudeau de rendre publiques toutes les informations concernant la contamination des sols et des sources souterraines d'eau par des écoulement en provenance de la base militaire de Bagotville. (archives) Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Les choses ne fonctionnent pas de cette façon-là. La base militaire est redevable à la ministre de la Défense. C’est madame Anand de diffuser ou non de l’information relative à ce qui se passe sur la base militaire. Elle est assurément informée depuis un bon nombre de temps des cas de contamination. Maintenant, pourquoi elle a décidé de ne pas rendre cette information publique, ça lui appartient et elle devra nous répondre là-dessus , a réagi Mario Simard.

Le député bloquiste croit que c'est au gouvernement de payer pour les travaux de six millions de dollars visant à réduire la concentration de PFAS dans l'eau de La Baie.

La Ville de Saguenay a voté des règlements d’emprunt pour assumer les coûts de réparation. La base militaire de Bagotville et le ministère de la Défense nationale ne se sont pas encore engagés à assumer en partie ou en totalité la facture liée à ces travaux.

Cette contamination-là vient de la base de Bagotville. Le responsable, c’est le gouvernement fédéral; celui qui a la plus grosse capacité de payer, c’est le gouvernement fédéral. Ce n’est pas vrai que ce sont les gens de La Baie qui vont assumer le six millions et je suis persuadé que dans le futur il y aura d’autres coûts associés à ça , a ajouté Mario Simard.

Les prochaines étapes

D’ici janvier 2024, des filtres seront installés pour filtrer les PFAS . Ils seront changés régulièrement. De plus, les gens qui détiennent un puits dans le secteur problématique seront raccordés au réseau municipal.

De plus, une nouvelle source d'eau potable sera identifiée et une installation de traitement et de distribution sera construite.

De son côté, le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, n'était pas disponible pour nous accorder une entrevue, dimanche. Quant aux élus municipaux de La Baie, ils nous ont renvoyés au cabinet de la mairesse Julie Dufour, qui n’a pas retourné nos appels au moment de publier ces lignes.

Avec des informations de Mireille Chayer