Des frappes aériennes ont visé Khartoum dimanche et des combats font rage dans la région du Darfour (ouest) au moment où la guerre entre l'armée et les paramilitaires au Soudan entame son quatrième mois sans aucun signe d'apaisement.

Dans la capitale, des avions de combat de l'armée soudanaise ont ciblé des bases appartenant aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui ont riposté avec des armes antiaériennes , ont indiqué des témoins à l'AFP.

Une formation de résistance civile locale a affirmé qu'une de ces frappes avait fait cinq morts et 17 blessés, sans préciser l'origine du tir.

Des habitants ont signalé que des drones des FSR avaient visé le plus grand hôpital de Khartoum au lendemain d'une attaque similaire contre le même établissement, qui avait fait cinq morts et 22 blessés, selon l'armée.

Depuis la mi-avril, les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo ont fait au moins 3000 morts et plus de trois millions de personnes déplacées.

Au Darfour, vaste région déjà meurtrie dans les années 2000 par une guerre civile, des témoins ont aussi fait état dimanche de violents affrontements avec plusieurs types d'armes dans la ville de Kas, à quelque 80 kilomètres au nord-ouest de la capitale du Darfour-Sud, Nyala. Les habitants de Kas ont affirmé que des paramilitaires avaient pillé des maisons, tandis que dans un communiqué, les paramilitaires ont salué leur victoire à Kas.

Ouvrir en mode plein écran Des réfugiés soudanais se rassemblent alors que les équipes de Médecins sans frontières soignent des blessés de guerre à l'hôpital d'Adré, au Tchad, le 16 juin 2023. Photo : Reuters / Médecins sans frontières / Mohammad Ghannam

Division profonde

Les FSR ont salué dimanche la décision d'une force de police du Darfour-Est de rejoindre leurs rangs alors que des chefs de tribus du Darfour-Sud ont également prêté allégeance aux FSR .

Le ministère soudanais de l'Intérieur a pour sa part affirmé dans un communiqué dimanche que la police demeure le plus fervent soutien des forces armées à Khartoum et a félicité les efforts de la police dans le reste du pays.

Samedi, les FSR ont catégoriquement réfuté un récent rapport de l' ONG Human Rights Watch sur l'exécution sommaire d' au moins 28 membres de l'ethnie Masalit – un groupe minoritaire non arabe – et sur la destruction totale de la ville de Misterei , au Darfour-Ouest.

Imputant ces violences à un conflit tribal de longue date , les paramilitaires ont dit respecter le droit humanitaire international .

Plusieurs sources ont fait état de massacres de civils et d'assassinats à caractère ethnique au Darfour, imputés aux paramilitaires et aux milices arabes alliées.

Un conflit qui perdure

Au début des années 2000, le général Daglo, alors à la tête des miliciens arabes djandjawids, avait mené la politique de la terre brûlée contre des minorités ethniques au Darfour sur ordre de l'ex-dictateur Omar el-Béchir.

La guerre y a fait environ 300 000 morts, selon l' ONU , et les djandjawids ont officiellement donné naissance aux FSR en 2013.

Les atrocités de l'époque ont valu à M. Béchir d'être inculpé par la Cour pénale internationale (CPI), notamment pour génocide.

Le procureur général de la Cour a lancé une nouvelle enquête sur les crimes de guerre présumés commis pendant les combats actuels, en particulier les violences sexuelles et les ciblages de civils en raison de leur appartenance ethnique.

Plusieurs cessez-le-feu – systématiquement violés dès leur entrée en vigueur – ont été conclus ces derniers mois sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie saoudite, mais les médiateurs saoudiens et américains ont ajourné les négociations en juin.

Samedi, une source gouvernementale a annoncé à l'AFP qu'une délégation des forces armées était de retour à Djeddah, en Arabie saoudite, pour reprendre les négociations avec les rebelles des Forces de soutien rapide .

Les FSR n'ont fait aucun commentaire sur l'éventuelle reprise des négociations.

Selon l' ONU , ce conflit a déjà fait plus de 2,4 millions de déplacés à l'intérieur du pays et 740 000 autres personnes ont fui vers les pays voisins du Soudan, dont beaucoup sont eux-mêmes aux prises avec des crises économiques ou avec de l'instabilité politique.