Le joueur de basketball Johnny Berhanemeskel veut redonner à sa communauté

Le joueur de basketball professionnel Johnny Berhanemeskel d’Ottawa était de passage dans la ville afin de faire sa part pour la communauté qui l’a vu grandir.

Évoluant principalement en Europe depuis 2015, l’homme de 30 ans a grandi dans le quartier de Jasmine Crescent, il a joué à l’école secondaire catholique Lester B. Pearson et a remporté un championnat provincial avec l'Université d'Ottawa.

Il a signé son premier contrat pour jouer en Estonie et aujourd’hui, il joue pour le BC Budivelnyk à Kiev, en Ukraine.

Johnny Berhanemeskel est aujourd'hui de retour en ville pour transmettre ses connaissances du jeu à des enfants âgés de 9 à 16 ans dans le cadre d'un camp de jour de basketball.

Ce camp s'est déroulé sur les terrains de son ancienne école secondaire, du 4 au 14 juillet.

En tant que résident d'Ottawa depuis toujours, le soutien que j'ai reçu [ici] est probablement le plus important , a lancé Johnny Berhanemeskel.

Pour l’accompagner pendant ces quelques jours avec les jeunes enfants, Johnny Berhanemeskel a invité Catherine Traer, membre de l'équipe nationale féminine de trois contre trois de Chelsea, Québec, et Marial Shayok, une autre joueuse locale qui a été repêchée par les Philadelphia 76ers en 2019 et qui joue maintenant dans la G League de la NBA.

Les enfants qui ont participé au camp ont assuré avoir beaucoup appris sur le sport qu'ils aiment.

Pour sa part, Aliana Simmie, la nièce de Johnny Berhanemeskel, a dit qu’elle s’est amusée tout en s'efforçant d'améliorer l'utilisation de sa main gauche. Je m'améliore de jour en jour.

Même son de cloche pour Keenan Wallace de l’école secondaire St. Patrick. En arrivant à ce camp, je voulais travailler sur mes aptitudes de maniement du ballon parce qu'avant, j'avais du mal avec , a-t-il mentionné.

Keenan Wallace souhaite également devenir un meilleur joueur en général.

Les enfants n'ont pas été les seuls à apprendre quelque chose.

Cela m'a ouvert les yeux, d'être ici cette semaine et d'apprendre à connaître les enfants , a avoué Johnny Berhanemeskel.

Ils ne se connaissaient pas à la première journée du camp, tout le monde était un peu timide au début de la semaine. Et maintenant, ils viennent dans le gymnase, s'encouragent les uns les autres, s'entraident.

En grandissant, Johnny Berhanemeskel a expliqué que ses amis et lui n'avaient pas beaucoup d'occasions de se rendre dans une salle de sport en été. Ils devaient se contenter de ce qu'ils avaient.

Nous nous rendions sur les terrains tôt le matin, avant le lever du soleil... Nous placions des chariots de supermarché pour faire des cônes et des exercices , se souvient-il.

C'est en raison de son parcours que Johnny Berhanemeskel souhaite faire de ce camp un événement annuel.

Je sais qu'il y a quelque chose à faire ici et qu'il y a quelque chose à construire à partir de cette expérience.

Je ne compte pas m'arrêter de sitôt et je veux que ce soit une expérience amusante pour la communauté, un endroit abordable où les enfants peuvent venir passer un bon moment et parler de la vie et du basketball.