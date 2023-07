La cérémonie d’ouverture des 11es Jeux autochtones de l’Amérique du Nord a lieu dimanche soir à Halifax. En Nouvelle-Écosse, l’excitation des participants monte en flèche.

Plus de 5000 athlètes de 750 nations participeront à des compétitions dans 16 sports.

Les disciplines aux JAAN 2023 sont l’athlétisme, le badminton, le baseball, le basketball, le volleyball, le volleyball de plage, le golf, le tir à la carabine, le soccer, le softball, la natation et la lutte, de même que trois sports autochtones traditionnels : la crosse en enclos, le tir à l’arc 3D et le canoë-kayak.

Plusieurs athlètes sont issus des communautés des provinces de l’Atlantique, dont une délégation de 150 sportifs du Nouveau-Brunswick. Les athlètes autochtones de l’Équipe NB sont inscrits à huit disciplines.

Terre-Neuve et le Labrador envoient plus d'une centaine d'athlètes autochtones. Le coordinateur d'Indigenous N. L. et entraîneur de l’équipe de badminton, Mike Alexander, affirme que les préparatifs pour se rendre aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord ( JAAN ) de 2023 ont demandé beaucoup de travail.

C’est une aventure de grande envergure, mais je crois que ça en vaut la peine , dit-il.

Un village culturel autochtone est aménagé depuis samedi sur les Commons à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Du côté de l’Île-du-Prince-Édouard, ils sont plus d’une trentaine d’athlètes inscrits aux Jeux. Ils seront en compétition dans les épreuves d’athlétisme, de badminton, de natation et de lutte.

De jeunes athlètes de l’Atlantique

La délégation des Territoires du Nord-Ouest à la cérémonie d'ouverture des 10es Jeux autochtones, en 2017 à Toronto. Les Jeux à Halifax devaient avoir lieu en 2020 mais ont été repoussés à cause de la pandémie. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

Âgé de 14 ans, Alexis Jadis, de la Première Nation d'Abegweit, à l’Île-du-Prince-Édouard, portera le drapeau de la province lors de la cérémonie.

J’ai vraiment hâte d’aller aux Jeux, d’en apprendre plus sur ma culture et sur celles des autres peuples qui seront là , dit-elle.

Le nom d'Alexis Jadis a été tiré au sort parmi les athlètes de sa province qui participent aux compétitions. Photo : P.E.I. Aboriginal Sport Circle

Alexis Jadis est en compétition à l’épreuve de tir à l’arc 3D, un sport autochtone traditionnel qui utilise des cibles en forme d’animaux en trois dimensions.

Il va y avoir des cibles en forme de rats musqués et d’autres cibles de choses qu’il y a dans les bois. On suit un sentier et on doit tirer sur les 25 cibles qu’on va rencontrer.

Âgé de 15 ans, Brooklyn Wolfrey réside pour sa part à Rigolet, une communauté côtière inuite de Terre-Neuve.

Polyvalente, elle est inscrite à plusieurs épreuves, dont le badminton, la natation, le volleyball et le tir à l’arc 3D.

J’ai apporté mes habits traditionnels et mon tambour avec moi, je vais peut-être en jouer , ajoute-t-elle.

Des milliers de bénévoles

Selon les organisateurs des JAAN 2023, un total de 100 000 heures combinées de bénévolat est nécessaire au bon déroulement des Jeux.

Le village culturel des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, sur les Commons à Halifax, samedi. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Il y a actuellement 3000 bénévoles prêts à s’activer pour remplir cette tâche. Beaucoup sont des résidents de la Nouvelle-Écosse; d'autres viennent d'ailleurs.

L’énergie est au maximum, on sent bien que les Jeux approchent , dit la bénévole Kathy Banfield. Tout le monde est de plus en plus excité.

La cérémonie d’ouverture a lieu dimanche soir à guichets fermés au Centre Scotiabank, à Halifax.

Les épreuves sportives débuteront lundi. Elles se dérouleront sur 21 sites dans les communautés de Millbrook et Sipekne’katik, à Kjipuktuk (Halifax) et à Dartmouth.

Avec les informations de CBC