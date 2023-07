Une semaine pour sensibiliser à la sécurité dans l’eau

La 30e Semaine nationale de prévention de la noyade débute ce dimanche sous le thème « La noyade est évitable ».

Parrainée par la Société de sauvetage du Québec, cette activité est l'occasion d'appeler à la vigilance aux abords des plans d'eau et lors des activités aquatiques.

L'accent sera mis sur plusieurs thématiques relatives à la sécurité dans l'eau, notamment la surveillance des enfants.

Selon le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, c'est durant cette période que le Québec enregistre le plus de noyades.

On a nos facteurs déterminants, comme porter la veste de flottaison, puisque 8 fois sur 10, les gens ne la portaient pas ou ne la portaient pas correctement, ne jamais nager seul dans un plan d'eau, surveiller constamment vos enfants, peu importe le type de plan d'eau, ne pas consommer d'alcool , conseille le responsable.

Il précise qu'un autre élément est à retenir dans cette campagne. On va aussi aborder la notion de la rivière. Vous savez, votre région [l'Abitibi-Témiscamingue] ne fait pas exception, les gens vont se baigner dans les rivières. Moi, je vous dis : écoutez la rivière. Si ça n'a pas été aménagé pour la baignade, avec une ligne de natation et la présence de préposés à la surveillance, vous ne devriez la considérer que pour des sports nautiques, ce qui veut dire de porter votre veste de flottaison en tout temps. Parce que même si elle nous paraît calme à la surface, il y a souvent des vortex, des aspirations vers le fond, des courants sous-marins , met en garde Raynald Hawkins.

Ouvrir en mode plein écran Raynald Hawkins le directeur général de la Société de sauvetage du Québec. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, l'organisme note une hausse du nombre d'inscriptions pour la formation de sauveteurs ou de moniteurs depuis une année en raison de la gratuité offerte par le gouvernement.

Publicité

Cependant, Raynald Hawkins reconnaît qu'il peut parfois être difficile de trouver des sauveteurs puisqu'ils ont l'embarras du choix.

On a au-delà de 50 et même 60 % d'inscriptions dans les cours pour devenir sauveteurs. Maintenant, sont-ils tous désireux de devenir sauveteurs durant la période estivale? Je vous garantis qu'on va trouver des endroits où, effectivement, on va avoir un peu cette difficulté-là de recrutement , répond M. Hawkins.

Et pour cause, ajoute-t-il : les sauveteurs veulent prendre des vacances durant la période estivale, ils veulent peut-être travailler moins les week-ends, moins les fins de journée, ce qui fait que les employeurs sont obligés d'embaucher plus de sauveteurs pour pouvoir combler toutes les heures de baignade libre qu'ils offrent à la population, ce qui amène nécessairement aussi une pression pour la pénurie .

Au 14 juillet dernier, la Société de sauvetage a recensé 42 noyades non officielles, comparativement à 31 à pareille date l'an dernier.