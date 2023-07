En C.-B., des fruiticulteurs aident au développement de cerises résistantes à la chaleur

Pour combattre les canicules et les autres variations météorologiques qui déciment leurs récoltes, des fermiers de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, collaborent avec des chercheurs du gouvernement fédéral pour développer de nouvelles variétés de cerises résistantes à la chaleur.

Le Centre de recherche et de développement de Summerland, géré par le ministère fédéral de l’Agriculture, travaille depuis 15 ans sur deux nouvelles variétés, SPC-470 et SPC-411, qui sont plus fermes et qui ont moins tendance à se fendre lors de hautes températures et de précipitations, explique le chercheur Amritpal Singh.

C’est un message d’espoir, selon lui, même si cela prendra toutefois plusieurs autres années d’essais avant que de nouvelles variétés puissent être vendues sur le marché. À partir de la journée où nous créons une variété, jusqu’au jour où nous sommes capables de la régénérer de manière commerciale, on peut mettre 20 ans , explique Amritpal Singh, qui ne se dit pas pour autant découragé.

Afin de tester les nouvelles variétés, le centre de recherche fait appel à des arboriculteurs de l’Okanagan, qui sèment dans leurs cerisaies les graines développées dans les laboratoires.

Ouvrir en mode plein écran Amritpal Singh affirme que cela fait 15 ans que le centre de recherche et de développement de Summerland développe des variétés de cerises qui sont plus fermes et qui ont moins tendance à se fendre. Photo : Radio-Canada / Tom Popyk/CBC

Des années éprouvantes

Pour un arboriculteur participant aux essais, Sukhdeep Brar, le développement de nouvelles variétés est urgent. D’autres fermiers nous disent que la récolte cette année pourrait être 50 % de ce qu’on attendrait normalement , dit l’homme qui cultive des cerises sur la ferme de son père depuis des décennies.

Les années récentes ont été particulièrement difficiles, à cause des conditions météorologiques extrêmes, y compris la chaleur, la sécheresse, des pluies importantes, et même du froid intense.

Nous avons eu un hiver froid. Tout d’un coup, lors de la floraison des cerisiers, on a eu la canicule, ce qui a fait en sorte que les fleurs sont passées de l’éclosion à rien, en une demi-journée. Cela a empêché les abeilles de polliniser , déplore Sukhdeep Brar. De plus, on absorbe encore les effets du dôme de chaleur de 2021.

Sukhdeep Brar fait partie de l’association des fruiticulteurs de la province, la British Columbia Fruit Growers' Association, qui collabore avec le centre de recherche pour le développement de cerises plus résilientes.

L’industrie des cerises représente environ 180 millions de dollars par an dans l’économie provinciale, mais le fruit est très sensible aux variations météorologiques. Le dôme de chaleur a détruit 70 % de la récolte en 2021.

Cette année, pour composer avec la pluie, certains fermiers ont embauché des pilotes d’hélicoptères pour assécher les fruits, car trop d’humidité fait gonfler les cerises, ce qui peut fendre leur peau.

Avec les informations de Joseph Otoo et Tom Popyk