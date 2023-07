Les restaurateurs de la Haute-Ville dressent un bilan positif du FEQ

Malgré les sautes d’humeur de dame Nature, et les quelques annulations qui ont ponctué la programmation, les restaurateurs de la Haute-Ville de Québec dressent un bilan plutôt positif de l’édition 2023 du Festival d’été de Québec (FEQ).

Si des attentes avaient été créées avec l’édition 2022 – une année exceptionnelle , selon Jonathan Ollat, co-propriétaire des restaurants L'Atelier et Ophelia, notamment à cause de l’engouement post-pandémique –, 2023 se situe dans les standards , estime M. Ollat.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Ollat, co-propriétaire des restaurants L'Atelier et Ophelia, et président d’Action Promotion Grande Allée. Photo : Radio-Canada

N’empêche, cette édition-ci est la première que je vis avec autant d’aléas météorologiques, d’annulations, de changements de programmation , souligne celui qui est également président d’Action Promotion Grande Allée.

Christine and the Queens, Lil Durk et Patrice Michaud, entre autres artistes, ont annulé leur présence sur scène cette année.

Le spectacle des Cowboys Fringants, qui devait se tenir jeudi dernier mais qui a été annulé en raison de forts orages, aura finalement lieu lundi, ajoutant une douzième journée au sprint des restaurateurs situés à l’intérieur ou à proximité du périmètre festif.

Ouvrir en mode plein écran Les restaurants L'Atelier et Ophelia ont connu une édition 2023 du FEQ positive, quoique somme toute «standard», selon leur co-propriétaire Jonathan Ollat. Photo : Radio-Canada

Dans la foulée de cette extension du FEQ , M. Ollat salue non seulement le travail ses équipes, mais aussi celui des autres commerces de la Grande Allée. C’est 11, maintenant 12 jours qui sont très intenses en nombre d’heures, en volume de travail, en stress, on est tous sur l’adrénaline de ce côté-là pendant ces 12 jours.

Je pense que c’est ce qui nous drive, et c’est ce qui nous aide à accueillir autant de clients et à bien s’en occuper.

Son de cloche similaire du côté de la Taverne Grande Allée, qui vit une très belle année , selon le co-propriétaire de l’établissement, Louis-Philippe Tremblay.

Même si des précipitations se sont jointes aux festivités, c’était bien, le monde [était] là quand même , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Louis-Philippe Tremblay, co-propriétaire de la Taverne Grande Allée. Photo : Radio-Canada

Même s’il pleut, les gens sont sur les plaines et sont festifs , poursuit le commerçant. C’est ça, le Festival d’été.

Au sujet des annulations et des reports, ce n’est pas moins le Festival d’été parce qu’il y a des shows annulés , insiste-t-il.

C’est sûr que c’est plate, sauf qu’on réussit à tirer notre épingle du jeu quand même.

Celui qui voit d’un bon œil le report lundi du spectacle des Cowboys Fringants concède que le repos post- FEQ sera le bienvenu pour ses troupes.

On est tous fatigués un petit peu, mais on va passer à travers , laisse tomber M. Tremblay.

Contraste en Basse-Ville

Un peu plus bas, sur la rue Saint-Jean, la succursale Nina Pizza Napolitaine du quartier Saint-Jean-Baptiste bénéficie elle aussi de l’effet FEQ .

Pénélope Lachapelle, co-propriétaire du restaurant, évoque même des ventes record , cette année.

Un succès qui contraste avec l’achalandage que connaît durant le Festival l’adresse de la bannière ayant pignon sur rue à Saint-Roch, en Basse-Ville.

Loin des festivités, c’est plus tranquille , note Mme Lachapelle.

Ouvrir en mode plein écran La rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Si la Société de développement commercial (SDC) Saint-Roch reconnaît que le FEQ est un événement important pour la ville de Québec, sa directrice générale, Annie Vallée, souligne toutefois l’achalandage inégal chez les commerçants du secteur.

Contrairement à la situation d’il y a quelques années, à l'époque où une partie de la programmation du FEQ avait lieu dans le quartier, Mme Vallée remarque que c’est plus tranquille en soirée.

Plus à l’ouest, dans le quartier Saint-Sauveur, la situation est semblable.

À partir du moment où le FEQ commence, c’est sûr que nous on a une baisse d’achalandage , lance Martin Parrot, président et directeur général de la microbrasserie Griendel.

Ouvrir en mode plein écran Martin Parrot, président et directeur général de la microbrasserie Griendel sur la rue Saint-Vallier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Selon lui, quand on compare à juin, la baisse est assez majeure .

Faisant écho aux commentaires de la SDC Saint-Roch, il pointe du doigt la disparition des spectacles du FEQ en Basse-Ville.

Pour l’écosystème de la Basse-Ville, autant économique que culturel, c’était bien plus intéressant d’avoir des shows dans les salles de spectacles sur Saint-Joseph.

Pas du tout profitables pour le commerçant de la rue Saint-Vallier ouest – sauf quand il pleut , précise-t-il –, les jours du FEQ concentré en Haute-Ville contrastent avec ceux d’avant, lorsque se tenaient des spectacles notamment à L'impérial Bell.

Étant donné que c’était plus près de chez nous, les gens venaient plus avant les shows, et ils venaient plus après, aussi , dit M. Parrot.

S’il concède que son commerce jouit d’une vague de clientèle en fin de soirée, elle n'a rien à voir avec l’achalandage d’autrefois.

Néanmoins, M. Parrot insiste : Je ne suis pas en train de vous dire que le Festival d’été, c’est une mauvaise idée, loin de là.

Pour moi, ça irait de soi de vouloir étirer un peu les festivités, de partager ça un peu plus partout au centre-ville, pas juste en Haute-Ville.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault et Jérémie Camirand