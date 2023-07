Inondations : Coaticook sur un pied d’alerte

Le camping du Parc de la Gorge a été évacué ce matin par mesure préventive. Une vingtaine de personnes sont touchées.

Je me suis levé et il y avait de la petite pluie fine. Rapidement, il s’est mis à pleuvoir beaucoup, rappelle Mario Gourant, un campeur qui séjournait au Parc de la Gorge. En attendant que la pluie cesse pour ramasser nos affaires, les pompiers nous ont prévenu qu’il fallait évacuer le site dans la prochaine heure puisque les rivières allaient déborder. On n'a pas eu beaucoup de temps.

Ouvrir en mode plein écran Les campeurs ont eu une heure pour évacuer le site. Photo : Radio-Canada / Delphine Belzile

Le campeur n'est pas certain de pouvoir récupérer ses effets personnels laissés sur le site. Il n'a pas eu le temps de tout prendre avec lui dans l'évacuation. Ce sont les aléas de la nature. Je ne sais pas comment je vais terminer mes vacances avec toutes mes choses mouillées et perdues.

Averses et orages laisseront tomber 20 à 30 millimètres de pluie sur le sud du Québec dimanche, selon un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada.

Michel St-Marie, Le lieutenant du service incendie de Coaticook, Michel Sainte-Marie, tient à rassurer les campeurs et la population de Coaticook.

Tout le monde qui avait à être évacué a été évacué.

Nous avons reçu des appels concernant des inondation partout en ville. Les responsable du camping nous ont contacté pour une assistance afin d'évacuer des gens. Nous empêchons aussi les gens de passer sur le pont parce qu'il y a beaucoup de pluie , ajoute le lieutenant, en précisant que les appels concernent principalement des chemins bloqués ou inondés et de l'infiltration d'eau dans des sous-sol.

Ouvrir en mode plein écran Une vingtaine de personnes ont été évacuées du camping de la gorge. Photo : Radio-Canada / Delphine Belzile

Les accumulations de précipitations pourraient atteindre une hauteur de 50 millimètres dans certaines zones.

Dans la municipalité de Coaticook, on observe la situation de très près.

Dans les derniers jours, Coaticook a été épargnée. Nous n’avons pas vécu les inondations comme dans les régions avoisinantes. On s’assure que ce ne sera pas notre tour durant la fin de semaine, nous suivons donc attentivement la situation , explique le maire de Coaticook, Simon Madore.

Dans la région, les pluies ont débuté très tôt dans la matinée et sont particulièrement fortes.

Nous sommes sur un pied d’alerte et travaillons avec les employés municipaux pour éviter tout débordement.

Les yeux sont tournés sur la rue Child, où la pente est abrupte et où l’eau s’écoule rapidement et en grande quantité. On a vu beaucoup d’images circuler. On contrôle la situation du mieux qu’on le peut , ajoute Simon Madore. Aucune route n’a été fermée dans la municipalité.

Plus d’effectifs pourraient être déployés au besoin afin de garder un œil sur les puisards d’eau, qui pourraient être obstrués.

La rivière Coaticook a atteint une hauteur de quatre pieds, mais ne menace pas de déborder pour le moment.

Ouvrir en mode plein écran La rivière Coaticook ne menace pas de déborder à l'heure actuelle. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Du côté de Sherbrooke

La hauteur de l’eau de la rivière St-François est actuellement stable.

Environnement Canada informe la population que l’accumulation d’eau pourrait créer de l’aquaplanage et que les fortes précipitations pourraient causer des crues soudaines.

Les personnes qui se trouvent près d’un cours d’eau doivent surveiller la hausse rapide du niveau des eaux et se préparer à se rendre dans un endroit plus sécuritaire, si nécessaire.