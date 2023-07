Louis-Karl Ménard prendra la direction de Rimouski dans les prochains jours. Le Trifluvien participera à la 57e Finale des Jeux du Québec. Le jeune homme a une ou des médailles dans le viseur, autant en cyclisme sur route qu’en vélo de montagne.

Lors du premier bloc de compétition, l'athlète prendra part aux épreuves de cyclisme sur route, maintenant dans une catégorie supérieure.

Cette année, je tombe cadet première année donc ça va être beaucoup plus dur [...]. J'ai vu que le parcours il y a quand même beaucoup de côtes, donc ça m'avantage beaucoup, vu que je suis un grimpeur en vélo de route , raconte-t-il.

L’asphalte, puis la boue

Après avoir sillonné les paysages du Bas-Saint-Laurent durant le premier bloc d'épreuves des Jeux du Québec, le jeune homme troquera son vélo de route pour son vélo de montagne. Dans cette discipline aussi, il vise le sommet.

En vélo de montagne, c'est les short-track, et les XCO, c'est une course avec un parcours. Ça, j'aime toujours ça et j'ai quand même un bon rythme là-dedans. Ça devrait bien aller, puis je suis très confiant.

Après les Jeux, l’adolescent souhaite poursuivre sur sa lancée. J'ai toujours rêvé à ça, en vélo de route, d’être dans une équipe pro, faire des coupes du monde en vélo de montagne, puis devenir plus tard un cycliste professionnel [...]. Je me vois à long terme là-dedans.

Déjà, les médailles ne manquent pas dans la chambre du cycliste. Six d'entre elles sont encore étincelantes. Elles viennent tout droit des Jeux du Québec de Laval 2022.

Médailles en cyclisme sur route (Jeux du Québec 2022) : Or : critérium

Argent : sprint

Bronze : course sur route

Médailles en vélo de montagne (Jeux du Québec 2022) : Argent : cross-country (XCO)

Bronze : cross-country éliminatoire (XCE)

Argent : cross-country circuit court (XCC)

D’après le reportage d’Edouard Dubois