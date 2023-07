La police iranienne a annoncé dimanche avoir rétabli les patrouilles pour sanctionner les femmes de plus en plus nombreuses à ne pas porter le voile dans les lieux publics, et ce, dix mois après la mort de Mahsa Amini.

À partir d'aujourd'hui, la police va, en menant des patrouilles en voiture et à pied, avertir et sanctionner les personnes qui, malheureusement, désobéissent aux ordres et continuent à ne pas respecter le code vestimentaire , a averti le porte-parole de la police Saïd Montazeralmahdi, cité par l'agence Tasnim.

Cette annonce survient dix mois après le décès, le 16 septembre 2022, de la Kurde iranienne de 22 ans Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique, celui-ci imposant notamment aux femmes le port du voile en public.

Ces derniers jours, des photos et des vidéos, dont l'authenticité ne pouvait pas être indépendamment vérifiée par l'AFP, ont été publiées sur les réseaux sociaux. On y voit des policières en tchador réprimander et arrêter des femmes qui ne portent pas le voile.

Le quotidien réformateur Shargh a indiqué dimanche que quatre femmes avaient récemment été condamnées à suivre des cours de psychologie et à nettoyer les hôpitaux et qu'elles avaient été interdites de conduite durant deux ans après avoir été reconnues coupables.

Vives manifestations

Le décès de Mahsa Amini avait déclenché un vaste mouvement de protestation avec des manifestations dans plusieurs villes en octobre et novembre avant de refluer.

Plusieurs centaines de personnes, dont des membres de forces de l'ordre, ont été tuées et des milliers arrêtées. Sept hommes ont été exécutés pour leur implication dans ce mouvement.

Mise en cause par les manifestants, la police des mœurs avait en bonne partie disparu des rues ces derniers mois. Et les femmes étaient de plus en plus nombreuses à sortir la tête non couverte, notamment à Téhéran et dans les grandes villes.

Depuis le début de l'année, les autorités ont pris série d'initiatives allant de la fermeture de commerces, notamment de restaurants, à l'installation de caméras dans les rues pour traquer celles qui bravent l'interdit.

Parallèlement, le pouvoir judiciaire et le gouvernement ont proposé en mai un projet de loi dénommé Soutien à la culture du hidjab et de la chasteté afin de protéger la société et de renforcer la vie familiale .

Ce texte, qui a suscité un vif débat, suggère de durcir les sanctions, notamment financières, contre toute personne qui retire son voile dans les lieux publics ou sur Internet .

La police des mœurs avait commencé ses patrouilles en 2006 après avoir été créée par le Conseil suprême de la Révolution culturelle sous le président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) pour répandre la culture de la décence et du hidjab .