La vente des propriétés récréatives dans la région se stabilise, selon des experts

Après avoir atteint des prix de vente record pendant la pandémie, le marché immobilier des propriétés récréatives en Ontario s'est en grande partie stabilisé, selon les experts en immobilier.

Ils se mettent d'accord pour dire que c’est une période plus favorable pour les acheteurs, tant que les taux d'intérêt élevés, le coût du carburant et le coût des denrées alimentaires ne sont pas une source d'inquiétude.

À Peterborough-Kawartha, le prix de vente moyen des chalets est passé d'environ 1,24 million de dollars au premier trimestre de 2022 à environ 856 000 $ au premier trimestre de 2023, selon le rapport de l’entreprise immobilière ReMax sur les tendances des chalets en 2023, publié en avril.

Le nombre de ventes dans cette région a également chuté de près de la moitié, passant de 62 au premier trimestre de 2021 à 32 au même trimestre en 2022.

Plus près d'Ottawa, dans la région des lacs Rideau, les prix de vente moyens des chalets ont connu une baisse plus modeste d'environ 5 %, passant d'environ 990 000 $ au premier trimestre de 2022 à environ 940 000 $ au premier trimestre de 2023. Les ventes sont restées stables.

À l'été et à l'automne 2020, les enchères pour les chalets à Ottawa et dans les environs se traduisaient par des ventes fermes de 50 à 70 % supérieures aux prix demandés, selon les agents immobiliers locaux.

Données sur le marché immobilier des propriétés de loisirs dans l’ouest d'Ottawa Marché Prix de vente moyen (premier trimestre 2022) Prix de vente moyen (premier trimestre 2023) Variation du prix moyen Nombre de ventes (premier trimestre 2021) Nombre de ventes (premier trimestre 2022) Variation du nombre de ventes Peterborough-Kawartha 1 243 442 $ 855 858 $ baisse de 31 % 62 32 baisse de 48 % Comté Prince Edward 1 175 416 $ 1 373 069 $ augmentation de 17 % 22 15 baisse de 32 % Lacs Rideau 989 950 $ 939 950 $ baisse de 25 % 11 10 Baisse de 5 % Source : ReMax, rapport d’avril 2023

Selon le fondateur d’entreprise d'études de marché North Cove Advisors, Ben Rabidoux, le marché des propriétés de loisirs est hypercyclique . C'est-à-dire que ce marché, bien que spécifique, a tendance à augmenter beaucoup plus rapidement que celui des maisons de ville lorsque les tendances économiques sont bonnes, et le contraire est tout aussi vrai lorsque les conditions économiques sont précaires.

Les chalets sont des biens discrétionnaires et dispensables. Dans cette optique, ce sont aussi les premiers achats que les gens reportent si l’environnement économique se corse, et ce sont les premières propriétés qu'ils vendent pour générer des revenus en cas de besoin.

Selon M. Rabidoux, les régions récréatives autour de Gatineau, au Québec, ainsi que Muskoka et la péninsule Bruce ont connu une importante hausse de prix entre 2020 et le début de 2022, presque le double à certains endroits.

Il est difficile de déterminer le nombre de ces propriétés qui sont des chalets, cependant, je dirais que [la hausse] était principalement due aux propriétés récréatives , a ajouté M. Rabidoux.

Les taux d'intérêt élevés refroidissent le marché

Bien que les taux d'intérêt élevés ont probablement eu l'effet le plus important sur le marché immobilier des propriétés récréatives, le propriétaire et le courtier de Ball Real Estate Inc. à Peterborough, Greg Ball croit que d'autres facteurs y contribuent également.

Le coût du carburant a augmenté de façon substantielle, le coût de la nourriture a augmenté, et les taux d'intérêt s'y ajoutent , a-t-il dit en entrevue avec CBC.

Parmi les chalets en vente dans la région de Peterborough, on retrouve des gens qui ont acheté pendant la pandémie et qui sont en train de reprendre leur travail, ou qui se sont rendu compte que les chalets nécessitent beaucoup de travail, a expliqué Greg Ball.

Cela a contribué à créer un peu plus d'offres que par le passé, mais dans l'ensemble, la région est encore largement sous-approvisionnée en chalets, a affirmé M. Ball.

Il y avait 100 inscriptions dans la région au premier trimestre de 2023, comparativement à 82 au cours du même trimestre en 2022, selon les données de ReMax sur les tendances en matière de chalets.