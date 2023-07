La canicule se poursuit dans les pays de l’hémisphère Nord

Plusieurs pays de l'hémisphère Nord sont aux prises avec des chaleurs extrêmes ce week-end alors que le mercure dépasse les 35 degrés Celsius un peu partout.

C'est notamment le cas en Italie, où 16 villes, y compris Rome, sont en alerte rouge sur l'ensemble du territoire. Malgré ces alertes, plus de 15 000 pèlerins et touristes se sont tout de même présentés à la place Saint-Pierre, au Vatican, pour écouter le pape François réciter la prière de l'Angélus.

Cette chaleur se prolonge jusque dans la nuit, nous avons du mal à dormir. Et nous qui sommes habillés en noir, on transpire comme en enfer. On a du mal à s'adapter, il fait plus chaud qu'en Afrique, en République démocratique du Congo , estime François Mbemba, prêtre de 29 ans dans le diocèse de Kenge, près de Kinshasa, présent sur place.

D'autres personnes venues visiter Rome ont aussi dû s'adapter à cette chaleur accablante. J'ai vraiment du mal avec la chaleur. J'ai acheté un mini-ventilateur, un parapluie et des bouteilles d'eau , se lamentait Lilu Da Costa Rosa, une vendeuse brésilienne de 48 ans venue de Lyon pour visiter Rome.

Plusieurs zones de l'Italie doivent composer avec des chaleurs extrêmes depuis plusieurs jours. Des millions de personnes dans le monde subissent les mêmes conséquences du réchauffement climatique.

Réchauffement planétaire

Il n'y a pas qu'en Italie où l'impact du réchauffement climatique se fait sentir. En Europe, le réchauffement évolue à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, selon les experts.

Un feu a dernièrement ravagé plus de 5000 hectares de forêt en Espagne, forçant l'évacuation de plus de 4000 personnes.

Je me sens impuissante en voyant tout brûler, deux villages entiers ont dû être évacués , a déploré Patricia Sanchez, membre du Croissant-Rouge espagnol, un organisme qui est intervenu auprès des populations affectées par les incendies qui faisaient rage.

D'une extrémité du Canada à l'autre, des feux de forêt requièrent l'intervention des pompiers de partout au pays.

En Grèce, les autorités ont finalement décidé que l'Acropole d'Athènes resterait fermée au public dimanche après-midi en raison des canicules, et ce, même si les températures sont censées redescendre légèrement en fin de journée.

Les États-Unis, quant à eux, subiront une vague de chaleur accablante et extrêmement dangereuse qui doit frapper l'ouest ce week-end, de même que certains endroits dans le sud , a alerté le Service météo national (NWS). Les autorités locales ont appelé la population à être prudente et ont mis en garde contre le risque élevé d'incendies.

Outre les températures élevées, le sud de la Californie se consume en raison de plusieurs feux très violents toujours en cours, qui ont déjà ravagé plus plus de 1214 hectares, entraînant l'évacuation de plusieurs personnes. À cela s'ajoutent des orages violents et des inondations en Nouvelle-Angleterre.

Le Japon a aussi émis des alertes aux coups de chaleur dimanche pour des dizaines de millions de ses habitants vivant dans 20 des 47 préfectures du pays. Des températures proches des records s'abattent sur une vaste partie du pays, au grand regret de certains touristes, comme Anthony Fernandez, 29 ans, venu des États-Unis.

J'ai l'impression que chaque fois que nous visitons un endroit, il y a soit une canicule, soit une catastrophe naturelle.

En Corée du Sud, les sauveteurs luttent pour atteindre des personnes piégées dans un tunnel inondé en conséquence des fortes pluies des derniers jours, qui ont fait au moins 33 morts et dix disparus.

Les impacts au Canada

Au Canada seulement, plus de 10 millions d'hectares ont déjà brûlé cette année, un total bien au-delà de tout ce que le pays a déjà connu. Le bilan provisoire du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) faisait état de 906 feux toujours actifs samedi, dont 570 considérés comme étant non maîtrisés.

Jeudi dernier, des orages violents et même des tornades ont causé des dégâts majeurs dans le Grand Montréal. Plusieurs milliers d'abonnés étaient d'ailleurs toujours privés d'électricité dimanche, trois jours après la tempête.

La chaleur est un des événements météorologiques les plus meurtriers, a récemment rappelé l'Organisation météorologique mondiale. L'été dernier, en Europe seulement, les fortes températures ont causé plus de 60 000 décès, selon une récente étude.