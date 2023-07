Plus de 15 000 éclairs en 48 h augmentent le risque d’incendie en Ontario

L’Ontario a enregistré plus de 15 000 coups de foudre de jeudi à samedi, ce qui augmente la menace d'incendies de forêt.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts s'est rendu sur les réseaux sociaux samedi pour avertir les résidents que les conditions orageuses et les incendies de forêt vont de paire .

Souvent accompagnés de pluie, les feux provoqués par la foudre peuvent couver au sous-sol jusqu’à ce que la surface soit assez sèche pour supporter les flammes nues.

Le ministère a confirmé que 16 400 éclairs ont été enregistrées par son système au total, mais ce nombre comprend des coups de foudre jusqu'à 100 km à l'extérieur des frontières de l'Ontario afin de suivre les conditions météorologiques .

En juin dernier, le premier ministre Doug Ford indiquait que la foudre était à l'origine d'environ la moitié des incendies de forêt dans la province. L'autre moitié provenait selon lui des feux de camp mal éteints. L'Ontario a levé les zones de restriction des feux de plein air le 11 juillet.

À lire aussi : Deux tornades ont secoué Ottawa jeudi

Jeudi, une grande partie du sud de l'Ontario, à l'exception de Toronto, a connu de fortes pluies et des violents orages, particulièrement dans l'Est de l'Ontario où deux tornades ont endommagé plus de 100 maisons à Ottawa, dans le quartier de Barrhaven.

Publicité

En cas de foudre, Environnement Canada conseille de se rendre dans un endroit sûr, idéalement dans un immeuble comportant de la tuyauterie et du câblage électrique, ou dans un véhicule entièrement métallique, et d'y rester pendant 30 min après le dernier grondement de tonnerre.

L'agence affirme que la foudre tue deux à trois Canadiens par an et en blesse environ 180 autres.

Il y a 68 feux de forêt actifs en Ontario dont 9 ne sont pas maîtrisés, selon le dernier relevé publié par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.