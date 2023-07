Une cellule orageuse a pris d’assaut la ville de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, samedi après-midi. En un court laps de temps, la quantité d’eau tombée dépassant les 100 mm en a surpris plusieurs.

Le surintendant pour les travaux publics de la Ville de Caraquet, Bruno Landry, affirme n’avoir jamais rien vu de tel en 37 ans de carrière.

Les rues étaient rendues des rivières. J’étais sur place et j’étais très très surpris du volume d’eau qui est tombé en si peu de temps , dit-il. Le nombre de millimètres tombé en une heure, c’est assez incroyable.

Alors que les citoyens de Caraquet étaient surpris par la pluie, ceux des régions environnantes sont restés bien au sec.

Saint Léolin, Anse-Bleu et Grand-Anse n’ont presque rien eu. C’était vraiment ciblé à notre endroit , relate Bruno Landry, qui ajoute que l’un de ses employés, à Tracadie, lui a signalé un peu de pluie, mais sans plus. C’est un système assez bizarre.

Si les averses de samedi n’ont pas forcé la fermeture des routes principales, elles ont causé des dommages à plusieurs accotements.

Il y en a que c’est mineur, il y en a que c’est majeur […] Il y a beaucoup d’endroits qu’il va falloir réparer , confirme Bruno Landry, dimanche. Il y a de la terre qui manque, et il y a d’autres situations où c’est du creusage pour nettoyer des tuyaux.

Lundi, la ville commencera les travaux de réparation. Pour le moment, elle ne sait pas s’il y a également eu des dégâts sur les routes secondaires.

Quelques citoyens ont cependant signalé des dommages sur leurs terrains et la ville compte effectuer un suivi avec eux lundi.

Pourquoi Caraquet ?

Des cellules orageuses accompagnées de faibles vents se sont déplacées très lentement ce week-end, au centre et au nord du Nouveau-Brunswick.

Parmi les autres précipitations les plus importantes, plus de 80 mm de pluie sont tombés de façon soudaine au nord de Saint-François dans le Madawaska dans la nuit de vendredi à samedi. La pluie a provoqué un autre glissement de terrain dans la région et provoqué la fermeture d’un pont temporaire.

Jean-Marc Couturier d’Environnement et changement climatique Canada, confirme que Caraquet est la région qui a été le plus touchée par les averses.

La zone affectée était plutôt petite : la cellule orageuse s’étendait dans un rectangle de l’envergure de 10 km de long par environ 5 km de large, épargnant donc les villages environnants.

La ville de Caraquet est plus urbaine, et son béton et pavé absorbent plus difficilement de telles précipitations. Ce qui expliquerait, selon le prévisionniste, que certaines rues et stationnements de centre commercial avaient des allures de rivières pendant un bon moment, samedi.

Si la pluie s’est calmée dimanche dans la Péninsule acadienne, d’autres régions de la province se préparent maintenant à en recevoir.

De 40 à 70 mm de pluie sont prévus dans la nuit de dimanche à lundi dans la majeure partie du centre et du sud du Nouveau-Brunswick. Les taux de précipitations pourraient atteindre jusqu’à 20 mm par heure.

On était un peu moins préparés

Ailleurs au pays, le mauvais temps a causé plusieurs soucis, cette semaine. Le sud du Québec a été frappé jeudi par de violents orages, des pluies torrentielles et au moins une tornade.

En Ontario, Ottawa n’a pas été épargnée par les intempéries : une centaine de maisons ont été détruites.

Bien que des alertes d’orages d’Environnement Canada aient été envoyées samedi au Nouveau-Brunswick, Bruno Landry affirme que personne ne s’attendait à une quantité de pluie aussi énorme à Caraquet.

Normalement quand il nous annonce un orage violent, oui, on va avoir un orage qui va durer 15 ou 20 minutes, mais là, c’était un déluge d’une heure. On était un peu moins préparés , dit-il.

Selon Bruno Landry, les municipalités doivent plus que jamais se préparer à faire face à ce type de météo.