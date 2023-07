Crise du logement : Legault critiqué par un auteur qu’il a mentionné sur Facebook

François Legault s’est fait rabrouer par l’auteur Kevin Lambert sur Facebook samedi. Dans ses traditionnelles recensions de livres publiées sur une base régulière, le premier ministre a louangé l’écrivain de 30 ans, mais ce dernier ne souhaitait visiblement pas que son roman soit associé à la politique du gouvernement en place.

Ce sont les perspectives opposées des deux hommes, notamment sur la question de la crise du logement à Montréal, qui semble avoir mis le feu aux poudres.

J’ai lu Que notre joie demeure du Québécois Kevin Lambert. Critique nuancée de la bourgeoisie québécoise. Des groupes de pression et des journalistes cherchent des boucs émissaires à la crise du logement à Montréal , a écrit François Legault.

Kevin Lambert n'a pas apprécié l'analyse du chef caquiste et il a saisi l’occasion pour critiquer les politiques de Québec quant à la crise du logement, notamment le projet de loi 31 qui prévoit, entre autres, qu'un propriétaire peut refuser une cession de bail.

M. Legault, en pleine crise du logement, alors que votre gouvernement travaille à saper les derniers remparts qui nous protègent d’une gentrification extrême à Montréal, mettre mon livre de l’avant est minable , a dénoncé l’écrivain.

Les commentaires ont déferlé sous la publication Facebook de samedi publiée sur la page de François Legault.

Kevin Lambert accuse notamment le premier ministre de lire les yeux fermés pour ne pas voir comment le portrait de la ville dépeint dans le roman va à l’encontre des politiques de son gouvernement.

En réponse à ces accusations, M. Legault a affirmé que tout le monde est d’accord qu’il y a une crise du logement et que le gouvernement travaille à aider les personnes à bas revenus et à construire plus de logements le plus rapidement possible.

Certains utilisateurs ont également remarqué que le commentaire de Kevin Lambert sous la publication de François Legault avait disparu plusieurs minutes avant d'être à nouveau visible. Kevin Lambert lui-même a repartagé des captures d'écran sur Instagram.