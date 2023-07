Une nouvelle loi votée en juin au Parlement d'Ottawa vise à uniformiser la couverture des pompiers canadiens en cas de diagnostic de cancer. Or, rien n'oblige actuellement les provinces à s'y conformer afin de mettre fin aux inégalités touchant ces premiers répondants qui travaillent sur différents territoires.

Si le feu ne connaît pas de frontières, l'indemnisation des pompiers en cas de cancers en a encore une. Le risque professionnel le plus mortel auquel ils sont confrontés reste le cancer.

L'Association internationale des pompiers ( IAFF ) estime que 95 % des décès de leurs membres sont attribuables à cette maladie. Or, pour l’instant, la compensation en cas de cancer est très inégale entre les provinces.

Le Nouveau-Brunswick et le Québec sont à l'heure actuelle les deux provinces qui couvrent actuellement le plus petit nombre de cancers présumés chez les pompiers.

Une plus grande cohérence

La loi concernant l’élaboration d’un cadre national (Nouvelle fenêtre) sur la prévention et le traitement de cancers liés à la lutte contre les incendies, anciennement connue sous le nom de projet de loi C-224, permettra notamment aux provinces et au gouvernement fédéral de partager les résultats de la recherche sur les cancers professionnels des pompiers.

En novembre 2021, la députée libérale de Longueuil–Charles-LeMoyne, Sherry Romanado, déposait un projet de loi dans le but de normaliser la rémunération et de créer un cadre national pour la prévention et le traitement des cancers chez les pompiers d'ici 2024. Ce projet de loi a reçu la sanction royale le 22 juin dernier.

Nous sommes ravis que ce projet de loi ait été adopté à l'unanimité par la Chambre et le Sénat.

Or, la loi ne garantit pas que les autorités provinciales chargées de la sécurité au travail finiront par couvrir davantage de types de cancer pour les pompiers.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESST ) a déclaré, pour sa part, que les changements apportés à la loi québécoise faciliteront l'ajout de nouvelles maladies professionnelles à sa couverture.

Elle a également indiqué avoir mis sur pied un comité chargé d'examiner la possibilité d'élargir le nombre de cancers qu'elle couvre.

Enfin, le mois de janvier a aussi été désigné comme le Mois de la sensibilisation au cancer chez les pompiers canadiens.

Substances cancérigènes

Les matériaux en combustion libèrent des substances cancérigènes. Les pompiers sont également exposés à des sous-produits chimiques provenant de la combustion ou des débris.

Selon Neil McMillan, directeur de la science et de la recherche à la division de la santé, de la sécurité et de la médecine du travail de l'Association internationale des pompiers ( IAFF ), le travail sur les feux de forêt implique de longs déploiements dans des zones reculées, et les pompiers n'ont pas le même accès à l'équipement de protection individuelle que s'ils travaillaient sur un bâtiment en feu.

Même les gaz d'échappement des moteurs diesel et certaines mousses utilisées dans la lutte contre les incendies peuvent exposer les pompiers à des risques de cancer

Le nombre croissant d'incendies de forêt au pays représente donc une menace unique.

Les pompiers prêtent serment de se mettre en danger, ce qui implique d'être exposé à des substances cancérigènes et toxiques , note Neil McMillan.

Il est d’avis que cette inégalité de couverture pour les pompiers lorsqu’un cancer est diagnostiqué est un très mauvais service rendu à ceux qui servent la communauté.

