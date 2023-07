La chanteuse et actrice Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans, rapportent dimanche plusieurs médias français.

Elle avait été contrainte d’annuler des concerts au printemps dernier et cet été pour des raisons de santé.

Il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène avec vous , écrivait-elle, avant de donner rendez-vous à son public cet automne .

Britannique naturalisée française, Jane Birkin a été retrouvée sans vie à son domicile parisien ce dimanche, selon Le Parisien.

Après des débuts au cinéma en Grande-Bretagne dans les années 1960, Jane Birkin s'est installée en France où elle a notamment formé dans les années 1970 un couple à la renommée artistique et populaire avec Serge Gainsbourg.

Ouvrir en mode plein écran Jane Birkin entourée de sa fille Charlotte Gainsbourg et de sa petite fille Alice Attal à la cérémonie des César 2023, l'une de ses dernières apparitions publiques. Photo : Getty Images / AFP / Emmanuel Dunand

Jane Birkin était la mère des actrices Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, fille de Serge Gainsbourg et du réalisateur Jacques Doillon, et de la photographe Kate Barry, décédée en 2013, qu’elle avait eue en 1967 suite à son mariage avec le compositeur multirécompensé John Barry.

Jane et Serge

Indissociable de Serge Gainsbourg, avec qui elle forma un couple iconique dès leur duo Je t’aime… moi non plus en 1969, Jane Birkin évoque une première rencontre plutôt orageuse lors d'une audition pour un film.

Je l’ai trouvé compliqué, arrogant, pendant le tournage. Il n’avait aucune gentillesse envers moi ; il me mettait très mal à l’aise […] Mais finalement c’était un chou. Drôle, charmant, prévenant , racontait-elle au journal Le Monde en avril 2017.

Le charme de Gainsbourg opère. Débutent 12 années, dans le Paris des seventies, de passion, de glamour, de scandales (la suggestive Décadanse ), entre la femme enfant/femme fatale, et le musicien hors-pair.

L'odeur de soufre dont aime à se parfumer Gainsbourg leur vaut d'entrée un succès planétaire sur disque avec Je t'aime moi non plus et ses fameux râles.

Histoire de Melody Nelson , album-concept bâti autour de Jane, sera en revanche un fiasco à sa sortie (1971), avant d'être réévalué, adulé et copieusement repris dans les décennies suivantes.

Devant les objectifs, le couple devient iconique, lui avec son négligé-chic chemises largement ouvertes/veste cintrées/clope au bec, elle avec son combo-cool jean/t-shirt blanc/panier en osier.

Ouvrir en mode plein écran Jane Birkin et Serge Gainsbourg en 1969 Photo : Getty images/Reg Lancaster

La fin de l'histoire est connue. Jane étouffe face à celui qui est devenu Gainsbarre , enfermé dans ses excès qui se doublent parfois d'accès de violence. En 1981, elle fuit leur appartement de la rue Verneuil à Paris, avec ses filles Kate (née de son union avec John Barry) et Charlotte, et refait sa vie avec le cinéaste Jacques Doillon.

Aucun détail de la décennie Birkin-Gainsbourg n'échappera au public, le couple ouvrant à l'époque ses portes aux journalistes et squattant les plateaux télé.

Les hauts et les bas, Jane y reviendra même dans le détail dans son journal intime, Munkey Diaries (2018). Gainsbourg avouait dès 1989 dans les Inrocks des pleins et des déliés , regrettant d'avoir été brutal sur la fin.

Mais après leur séparation, ils ne sont jamais restés loin de l'autre. Serge a notamment continué à écrire pour celle qui l'a toujours chanté. Les dessous chics (1983) fut ainsi la chanson préférée de Jane, pourtant composée par Serge après leur rupture.

On peut être amoureuse de quelqu'un et garder dans sa vie, sa tête, son coeur, une autre personne. C'est une évidence. Dès que je suis partie, en 81, je savais que je le regretterais , assurera Jane.

Avec les informations de Agence France-Presse