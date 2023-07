Grève dans les ports en C.-B. : l’impact économique pourrait durer des semaines

La grève qui s’est terminée jeudi dans des ports de la Colombie-Britannique pourrait avoir des conséquences économiques pendant des semaines, voire des mois, avant que les chaînes d'approvisionnement et les entreprises touchées se rétablissent, selon des experts.

L'Association des chemins de fer du Canada estime qu'il pourrait falloir de trois à cinq jours pour que les chaînes d'approvisionnement se rétablissent pour chaque jour de fermeture. Pour un arrêt de 13 jours, cela signifie 5 semaines et demie. D'autres experts jugent néanmoins que cela pourrait prendre davantage de temps.

Le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWUC) et l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA) ont conclu une entente pour quatre ans, jeudi, et environ 7400 travailleurs devraient être de retour au travail samedi. Les détails de cette entente n'ont pas encore été rendus publics.

La Chambre de commerce du Grand Vancouver assure qu'il y a 63 000 conteneurs d'expédition bloqués sur des navires en attente d'être déchargés dans des ports de la Colombie-Britannique.

En 2020, à la suite d'une grève de 10 jours au port de Montréal, il y a eu un arriéré qui a mis trois mois à se résorber, explique Christina Santini, directrice générale de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Les entreprises en attente de stock pourraient attendre encore plus longtemps avant que les chaînes d'approvisionnement ne soient remises en marche, dit-elle.

Si [les entreprises] anticipaient ou avaient commandé des stocks qui étaient censés arriver la semaine prochaine, et qui n'arriveront plus dans leurs magasins, avant trois, quatre semaines, voire trois mois, cela crée un tas de différents problèmes auxquels elles doivent faire face, ainsi que des pressions sur les coûts.

Qui paiera pour ces retards de livraisons?

Le port de Vancouver est le plus grand port du pays et également un port d'exportation clé pour les ressources naturelles et les marchandises du Canada. Vancouver gère 43 % du fret qui est expédié au Canada par le système portuaire, c'est une porte d'entrée vers l'Est , analyse Fraser Johnson, professeur de gestion des opérations à la Ivey School of Business, à l'Université Western, en Ontario.

Bien que le commerce de marchandises ait pu être perturbé, ce n'est pas nécessairement de l'argent qui a été complètement perdu, juge Werner Antweiler, professeur d'économie à la Sauder School of Business, à l'Université de la Colombie-Britannique. Il estime que le coût réel de la grève de 13 jours est proche d'un total de 100 millions de dollars.

Christina Santini explique que de nombreuses entreprises ont des stocks plus petits et ont moins de marge de manœuvre pour faire face à tout type de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, surtout à une époque où tout coûte plus cher. L'inflation touche tout le monde, pas seulement les individus, mais aussi les entreprises.

Si la grève avait duré beaucoup plus longtemps, Fraser Johnson pense que les consommateurs auraient commencé à voir le prix des marchandises augmenter, mais dans ce cas, il croit que ce sont probablement les entreprises qui absorberont les pertes.

Avec les informations de Lauren Bird