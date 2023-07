À Vancouver, la propriété partagée comme solution dans un contexte immobilier difficile

Deux familles de Vancouver font partie de celles qui se tournent vers la propriété partagée afin de pouvoir accéder au marché immobilier alors que celui-ci devient de plus en plus hors de portée pour une grande partie de la population.

L'une des familles, Elizabeth Wilcox, son conjoint Thomas Kalhin et leurs deux enfants, a commencé sa recherche immobilière avec un budget d’un million de dollars, mais ne trouvait rien de convenable. On a décidé qu’on devait faire quelque chose de différent [et] qu'avec une autre famille et plus d'argent, on pouvait faire plus ensemble qu'on ne le pouvait seul , explique Elizabeth Wilcox.

Une hypothèque partagée était donc la meilleure option. Ils ont cherché d’autres intéressés par ce modèle peu orthodoxe de propriété et ont pu s’offrir une maison à 1,85 million de dollars avec une autre famille, soit 925 000 $ chacune.

L'expérience a été très positive , assure Thomas Kalhin, qui a grandi dans une petite communauté de quatre familles partageant une propriété de 32 hectares près d’Abbotsford.

Il a voulu recréer la vie en communauté à Vancouver. Avec une grande propriété comme celle-là, il y a tellement de petites choses à faire tout le temps, et de pouvoir partager les tâches avec une autre famille, c’est une grande aide.

C'est vraiment important que nous soyons adeptes en communication et en collaboration , ajoute Mme Wilcox.

L’autre famille, qu’ils ne connaissaient pas avant, a aussi un enfant. Le bien est complètement divisé, à part le jardin et le sous-sol qui sont des lieux communs. Chacune des familles possède un étage de la maison.

Une agence immobilière pour les propriétés partagées

Les deux familles se sont trouvées grâce à l’entreprise Co-Ho, une agence immobilière spécialisée dans ce genre d'habitations. La propriété partagée n’est pas une nouvelle idée. Des gens le font depuis les années 1970. Des amis achètent des maisons ensemble, mais dans les dernières années, cela a explosé, alors que l'augmentation des prix devient complètement ingérable , explique Noam Dolgin, cofondateur de Co-Ho.

Noam Dolgin a lancé son entreprise en 2018 et affirme avoir fait plusieurs dizaines de ventes. Selon lui, cet engouement s'étend à d'autres régions de la Colombie-Britannique, et ailleurs dans le monde.

Ceci est un phénomène global. Nous faisons partie d’un mouvement d’organisations en Ontario, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et au Royaume-Uni. Il s’agit de beaucoup d’endroits où l'immobilier est devenu extrêmement cher, et où, dans les grandes villes, les gens souffrent de l’isolement.

D'après les informations de Catherine Dib