Une fête signée La Maize pour les jeunes de Sherbrooke

La première édition de la fête organisée par la maison des jeunes La Maize au parc Desranleaux a permis à plusieurs jeunes d’apprendre à se connaître tout en participant à différentes activités, ce samedi.

Au programme : jeu de quilles géant, lancer de poches, pop corn et rafraichissements.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs activités étaient offertes, notamment un jeu de quilles géant et un activité de lancer de la poche. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Spécialement pour cette journée, l’artiste Mega Nan a créé un logo qui pouvait être étampé directement sur les chandails des participants. On peut y lire l’inscription OSEZ L’EST.

Pour l’animatrice à la maison des jeunes La Maize, Éveline Dumoulin Dutil, cette fête était l’occasion idéale pour créer des liens avec les enfants.

On apprend à connaître les jeunes du coin, principalement ceux qu’on ne connaît pas encore et ceux qui n’ont pas tout-à-fait l’âge de venir à la maison des jeunes. C’est important pour rassembler la communauté, ça c’est certain , explique l'animatrice.

On va faire tout plein d’autres jeux amusants. Ça s’annonce très mouvementé pour l’été.

Elle se dit satisfaite de l’activité, qui s’est tenu de 13 h à 16 h.