La course à obstacles 5 K Foam Fest est de retour à Regina

Près de 3500 participants se sont réunis au Kings Park Speedway à Regina samedi pour participer à la course à obstacles 5K Foam Fest. Cette compétition se tient tous les ans dans la boue et la mousse, au plus grand bonheur des amateurs de sensations fortes.

Depuis 8 h, plusieurs participants étaient déjà sur place pour affronter les diverses épreuves. Certains d’entre eux étaient seuls, alors que d’autres étaient venus en famille.

Après un coup de départ donné dans la mousse, ces derniers ont parcouru 5 km parsemés d’obstacles comme une bâche glissante, des glissades d’eau ou encore des structures d'escalade en corde.

5k Foam Fest propose 21 courses à obstacle aux participants. Photo : Radio-Canada / Coralie Hodgson

Une participante Malia Kenzle affirme que l’épreuve dead drop était la meilleure partie de la course pour elle.

Le dead drop c’est comme une grosse glissade. Quelqu’un te pousse et tu vas vraiment vite dans l’eau , indique-t-elle.

Sa sœur Isla Kenzle abonde dans le même sens.

C’est bizarre parce que j’ai peur des hauteurs, mais c’est mon préféré , renchérit-elle.

Entre la boue et la mousse, les participants ont eu du plaisir à traverser les divers obstacles. Photo : Radio-Canada / Coralie Hodgson

Un des organisateurs de l’événement Stephen Passero indique que plusieurs des participants ont déjà participé à cette course à obstacles dans le passé.

Il ajoute que ceci est un moyen pour beaucoup de gens de se réunir et de s'amuser, surtout après la pandémie de COVID-19.

En plus d’apporter du plaisir aux participants, le 5K Foam Fest a fait des dons d’une valeur de 3,6 millions $ au cours des neuf dernières années à plusieurs fondations, dont celle de la fondation Rêves d'enfants.

Avec les informations de Coralie Hodgson