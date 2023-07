Les grèves de l’industrie du cinéma à Hollywood nuisent aux productions de l’Alberta

Les grèves dans le secteur cinématographique aux États-Unis ont des répercussions en Alberta. Des maisons de production ont mis à l’arrêt certains de leurs projets et ont commencé à licencier.

Alors que la grève des scénaristes dure depuis plus de deux mois, des acteurs américains ont décidé de se mettre en grève cette semaine.

En Alberta, Marion Milner, une scripte de film qui n’a plus de travail en raison de ces grèves, ne sait pas quand elle pourra retravailler. Est-ce dans deux mois? Six mois? Ça va être très difficile pour de nombreuses personnes.

Damian Petti, président de la section 212 de l’Alliance internationale des employés de la scène et des projectionnistes des États-Unis et du Canada, dit que la majorité des 1500 membres sont sans emploi. Il raconte qu’au lendemain de l’annonce de la grève des acteurs, deux productions albertaines ont licencié des employés.

Il croit cependant que la grève est importante. Leur victoire sera notre victoire.

Un sentiment que partage Blair Young, président de la branche albertaine de l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists, qui croit que l’utilisation de l’intelligence artificielle peut altérer l’avenir des gens.

Si on fait venir quelqu'un pour une journée de travail afin de scanner son visage et peut-être aussi sa voix pour créer un film avec un ordinateur, cela signifie qu'il n'y a qu'une journée de travail pour les vidéographes, une journée pour les éclairagistes, une journée pour les coiffeurs et les maquilleurs , s’inquiète-t-il.

Des productions canadiennes tournées en Alberta n'ont pas été interrompues.

Avec des informations de Jade Markus