FEQ : Lana Del Rey fait son cinéma

Elle en prend une habitude! Après Glastonbury, Lana Del Rey a fait languir ses admirateurs une bonne vingtaine de minutes sur les plaines d’Abraham, samedi. L’une des artistes les plus attendues de ce 55e Festival d’été, la chanteuse américaine, qui a bénéficié d’une permission spéciale pour outrepasser le couvre-feu de 23 h, a néanmoins pu aller au bout d’une performance sans compromis.

Lana Del Rey se fait rare sur scène. Si rare que ça faisait quatre ans qu'elle n'avait pas mis les pieds au Canada. Et la dernière fois, c'était à Vancouver. Son dernier arrêt au Québec remontait quant à lui à 2015, à Montréal.

Son passage dans la capitale, le seul au pays cette année, avait donc de quoi ameuter les inconditionnels de l'Américaine de 38 ans et de sa pop mélancolique, inspirée des années 50 et 60. Et ils étaient nombreux à s’être rassemblés sur les Plaines! Même que certains avaient campé sur les lieux pour s'assurer les meilleures places devant la scène!

Je ne peux pas croire le nombre de gens qu’il y a ici ce soir! Et vous? Est-ce normal pour vous? Ça doit être le plus gros spectacle que nous avons donné en un an, voire jamais!

Bien que la prestation de l’auteure-compositrice-interprète s’est terminée sur un triomphe, elle n’a pas été sans accroc. Bien sûr, il y a eu ce retard en début de spectacle, mais il a été vite oublié quand la voix de la chanteuse s’est mise à retentir sur les Plaines, alors que la scène était encore au noir.

Héroïne tragique

Puis, elle est apparue en contre-jour, entourée de ses danseuses, ses quatre musiciens et ses choristes, sur fond d’éclairages saturés de bleu, de rouge et de jaune. Se retrouvant ensuite dans la lumière, elle s’est montrée, telle une héroïne tragique, dans une robe blanche en dentelle avec un bandeau brillant dans les cheveux.

De cette introduction, elle est passée, grâce à une transition ingénieuse des éclairages, à l’interprétation de A&W. Très vite, on s’est rendu compte que quelque chose clochait avec le son. Trop de basses, de la distorsion, sa voix au timbre caressant perdue dans le mixage sonore. La situation a malheureusement perduré avec la pièce Young and Beautiful, une des favorites du répertoire de Lana Del Rey, que le public a immédiatement entamée avec elle.

Ouvrir en mode plein écran Un public d'inconditionnels a entamé les paroles de «Young and Beautiful». Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Au fur et à mesure que le spectacle progressait, la qualité sonore s’est améliorée, un peu, sans toutefois ne jamais rentrer complètement dans l’ordre. La chanteuse semblait d’ailleurs importunée par le son de ses moniteurs, qu’on l’a vu ajuster à plusieurs reprises.

Cela ne l’a pas empêchée de se lancer corps et âme dans ce spectacle à l’aspect théâtral. On l’a vue s’asseoir et se faire coiffer, on l’a vue chanter couchée sur le dos, on l’a vue prendre place sur une balançoire, sur un piano. On l’a même vue prendre un bain de foule et en revenir les genoux amochés. Ce n’est pas clair si elle a fait une chute ou si elle s’est égratignée les genoux après les clôtures de métal…

Tout cela faisait partie d’un scénario bien élaboré. Lana Del Rey en est quand même sortie à quelques occasions pour s’adresser à la foule. Pendant l’une de ces interventions, elle a rappelé qu’elle venait des Adirondacks de l’autre côté du fleuve à 3 h 30 de route ou encore remercié ses fans pour avoir contribuer à la réalisation de son rêve de petite fille.

Ouvrir en mode plein écran Bien qu'on n'ait pas eu à fermer le site, les plaines d'Abraham étaient remplies pour la visite de Lana Del Rey. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

C'est pourtant elle qui a le plus donné samedi, à une foule dans laquelle on retrouvait beaucoup de jeunes filles, avec des marguerites ou des lunettes en forme de cœur dans les cheveux. À ces inconditionnelles, elle a offert les plus grands titres de son répertoire comptant une dizaine d’albums, les Born to Die, Blue Jeans, Summertime Sadness et Video Games, ainsi que des chansons plus récentes comme la poignante Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, une magnifique complainte piano-voix.

Au moment du couvre-feu de 23h, il ne restait plus que quatre chansons au programme, qu’elle a pu terminer sans être inquiétée. Comme tout bon film, le spectacle s’est conclu avec FIN – en français – au milieu de l’écran en fond de la scène, pendant qu’une musique cinématographique disparaissait lentement dans un fade out.

The War on Drugs

The War on Drugs avait laissé un souvenir impérissable lors de son passage au parc de la Francophonie, en 2018. De retour sur la scène des plaines d’Abraham cette fois, la formation d’Adam Granduciel a repris là où elle a laissé avec son americana tapissé de guitares et de claviers atmosphériques flirtant parfois avec le psychédélique.

Ouvrir en mode plein écran Le chanteur et guitariste de The War on Drugs, Adam Granduciel Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Ouvrant le programme avec In Chains, la formation de Philadelphie souvent comparée à Wilco a rapidement donné le ton à une prestation enlevante.

Vous êtes beaux, ce soir! Merci d’être ici! C’est un honneur d’ouvrir pour la grande Lana Del Rey! a fait savoir Granduciel, portant des verres fumés et un t-shirt mauve, à titre d’introduction.

Enfilant les énergiques Pain et Red Eyes, The War on Drugs a rapidement effectué une rupture de tempo avec I Don’t Wanna Wait, une ballade enveloppante mettant en évidence le chant un brin nasillard du leader et dans laquelle de riches harmonies vocales et un saxophone baryton se sont invités.

0:54 La scénographie psychédélique de The War on Drugs Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Avec un court programme de neuf pièces, on se doutait bien que le groupe, réputé pour ses improvisations, allait s’en donner à coeur joie sur le plan instrumental. Et c’est ce qu’il a fait avec un plaisir évident.

Étirant les pièces par les deux bouts – avec des intros augmentées et des jams enlevants – dans Strangest Thing et Harmonia’s Dream notamment, The War on Drugs a livré une performance sûrement appréciée des mélonames.

Les festivaliers ont d'ailleurs souligné la performance de ces musiciens aguerris en ouvrant les lumières de leurs téléphones portables dans la dernière pièce du programme, In Reverse.

Ouvrir en mode plein écran Les festivaliers ont souligné la performance de ces musiciens aguerris en ouvrant les lumières de leurs téléphones portables. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Allan Rayman

Solide coup de coeur pour le Torontois Allan Rayman, en première partie, dont l’éclectique proposition musicale a su captiver le public de Lana Del Rey.

Ouvrir en mode plein écran Le Torontois Allan Rayman a livré une performance captivante. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Inclassable avec son mélange de rap, de folk, de R&B et de soul, l’auteur-compositeur impressionne par la largeur de son spectre vocal, passant aisément du chant soul dans un slow jam langoureux à un rap désespéré sur trame folk-rock.

0:40 La voix aux sonorités soul d'Allan Rayman Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Ce qui lie ses compositions, ¸ça reste la chaleur de ses arrangements musicaux. Livrés par des musiciens compétents, qui mélangent l’instrumentation rock classique à des éléments de piano et de guitares acoustiques.

Une proposition livrée avec intensité par le chanteur, vêtu de jeans et d’un t-shirt bédaine noirs, se contorsionnant au micro, notamment dans la très sexy 25.22, portée par une lancinante guitare électrique. Un talent à surveiller!