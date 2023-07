Les Narcotiques Anonymes : comment aider sans juger

On connaît bien les Alcooliques Anonymes, mais un peu moins les Narcotiques Anonymes. La fraternité est pourtant présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour se faire connaître, elle a organisé des portes ouvertes à la Cathédrale de Chicoutimi samedi.

Presque chaque jour, des réunions des Narcotiques Anonymes se déroulent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour en informer la population que des portes ouvertes ont été organisées. L'organisation souhaite donner aux visiteurs un aperçu d'une réunion avec des gens pour qui la drogue, l'alcool ou les médicaments étaient devenu un problème majeur.

Il y a des gens qui savent qui sont dépendants, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Alors c'est à ces personnes là qu'on s'adresse. Ill y a également les familles qui souffrent beaucoup par rapport aux gens de leur entourage qui consomment. Ils sont inquiets de leur consommation, alors souvent savoir que Narcotiques Anonymes aide, c'est toujours rassurant. Pour finir, c'est aussi pour en parler aux professionnels de la santé , explique Julie, dépendante.

Les Narcotiques anonymes offre des réunions de soutien aux personnes dépendantes à la drogue, l'alcool ou les médicaments.

Maya, qui va aux réunions depuis maintenant trois mois, a appris l'existence de ce groupe alors qu'elle suivait une thérapie. La jeune femme de 19 ans précise que ce n'est pas assez connu et souligne à quel point ces rencontres l'ont aidée.

Il y a surtout les lectures, ça me motivait beaucoup. C’est du support, des explications comment rester abstinent et les membres m’ont vraiment bien accueillie et je me suis sentie à ma place.

De son côté, Claude est à jeun depuis plus de dix ans. Il continue toutefois d'assister aux rencontres. L'objectif est de s'épauler pour arrêter de consommer.

Moi je suis un dépendant et je vais être un dépendant toute ma vie. C'est comme un diabétique qui a besoin de son insuline. Moi, ma médication, c'est les Narcotiques Anonymes.

Des réunions des narcotiques anonymes se déroulent presque chaque jour à Chicoutimi. D’autres sont organisées à Jonquière, Alma, Dolbeau et Roberval.